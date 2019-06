Korona Kielce rozpoczęła przygotowania do sezonu

Korona Kielce rozpoczęła w środę przygotowania do nowego sezonu Ekstraklasy, a na inauguracyjnych zajęciach pojawiło się 24 piłkarzy. Przez 10 dni drużyna będzie trenować na własnych obiektach, później wyjedzie na obóz przygotowawczy do Opalenicy.

Na środowym treningu pojawiło się pięciu nowych piłkarzy - powracający z wypożyczenia 20-letni prawy obrońca Grzegorz Szymusik, który w minionym sezonie rozegrał 26 meczów na zapleczu Ekstraklasy w Warcie Poznań, występujący ostatnio w pierwszoligowej Stali Mielec obrońca Mateusz Spychała, były napastnik Piasta Gliwice Michal Papadopulos oraz bramkarze Marek Kozioł (ostatnio pierwszoligowa Sandecja Nowy Sącz) i Bośniak z chorwackim obywatelstwem Luka Kukić (grający na szczeblu drugiej ligi chorwackiej w NK Osijek II).

Reklama

- Bardzo się cieszę, że jestem w Koronie, dla mnie to jest nowe wyzwanie, koledzy, widać chęć do pracy. Myślę, że ten zespół ma większe możliwości niż w ostatnim roku (Korona zajęła w lidze 10. miejsce - PAP), potencjał na grę w pierwszej "ósemce" i myślę, że to będzie cel w tym sezonie - podkreślił Papadopulos.

Z drużyną trenuje także serbski pomocnik Milan Radin, który ostatnio występował w kazachskim FK Aktobe. - Prawdopodobnie dzisiaj po południu zostanie podpisany z nim kontrakt - powiedział trener Gino Lettieri. Dodał, że klub poszukuje jeszcze dwóch, trzech zawodników, którzy być może dołączą do zespołu w ciągu najbliższych kilku dni.

Indywidualnie z trenerem rezerw Sławomirem Grzesikiem trenować będą Bartosz Rymaniak, Ken Kallaste, Maciej Górski i Michał Miśkiewicz, którym 30 czerwca kończą się kontrakty z Koroną, a także Piotr Malarczyk i Oliver Petrak, którzy otrzymali wolną rękę w poszukiwaniu nowych pracodawców.

Do nowego sezonu kielczanie przez 10 dni będą przygotowywać się na własnych obiektach, gdzie w międzyczasie rozegrają dwa sparingi z występującymi na zapleczu ekstraklasy Stalą Mielec i Puszczą Niepołomice.

Od 29 czerwca piłkarze Korony będą przebywać na zgrupowaniu w Opalenicy, podczas którego kontrolnie zmierza się z juniorskim zespołem niemieckiego VfL Wolfsburg, reprezentacją piłkarzy zrzeszonych w hiszpańskim AFE, którzy obecnie nie mają kontraktów, piątą drużyną poprzedniego sezonu holenderskiej ekstraklasy Vitesse Arnhem oraz pierwszoligowym GKS-em Tychy.

Przed startem rozgrywek podopieczni trenera Lettieriego na wyjeździe zagrają jeszcze mecz kontrolny z beniaminkiem Ekstraklasy ŁKS-em.

Rozgrywki nowego sezonu ekstraklasy rozpoczną się 19 lipca.

Autor: Piotr Grabski