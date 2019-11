Korona Kielce pokonała 3-0 Raków Częstochowa w meczu 16. kolejki Ekstraklasy. Kielczanie uciekli ze strefy spadkowej, ale mogą tam wrócić, jeśli Arka Gdynia w niedzielę pokona Jagiellonię Białystok.

Początek spotkania był po prostu koszmarny dla Kamila Piątkowskiego. 19-latek z Rakowa już po kilku sekundach został znokautowany uderzeniem piłką w twarz i przez dobrych kilkadziesiąt sekund nie potrafił podnieść się z murawy.

Gdy to zrobił, szybko został trafiony piłką po raz drugi. Tym razem z jeszcze gorszym skutkiem - piłka odbiła się od głowy Piątkowskiego w polu karnym Rakowa i wpadła do bramki pilnowanej przez Jakuba Szumskiego. Korona dostała prezent, od 4. minuty wygrywając 1-0.

Zdobyta bramka wyraźnie dodała pewności siebie gospodarzom, którzy rozegrali chyba najlepsze 90 minut w sezonie. Nie pozwolili Rakowowi stworzyć żadnej groźnej sytuacji, a sami podwyższyli na 2-0 w 26. minucie. Wówczas szarżującego Marcina Cebulę w polu karnym sfaulował Emir Azemović, a Adnan Kovaczević skutecznie egzekwował "jedenastkę".

Beniaminek wydawał się bezradny. Jego jedynym pomysłem na zagrożenie przeciwnikowi były posyłane hurtowo w pole karne Marcina Kozioła dośrodkowania, jednak Raków nie miał z nich żadnego pożytku.

Już w przerwie trener Rakowa Marek Papszun zdecydował się na dwie zmiany w składzie. Zdjął z boiska Rusłana Babenkę oraz Emira Azemovicia, w ich miejsce posyłając Miłosza Szczepańskiego i Piotra Malinowskiego.

Roszady jednak na niewiele się zdały, bo obraz gry nie ulegał zmianie. Korona miała to, co chciała, a Raków nie znał sposobu, by odmienić losy spotkania. Wszystkie próby ataku beniaminka przypominały walenie głową w mur.

Efekt przyniosła za to zmiana przeprowadzona przez Mirosława Smyłę, który wprowadził na boisko Erika Paczindę. To właśnie on w końcówce meczu dobił beniaminka, zdobywając trzecią bramkę dla Korony. Piłka po jego strzale odbiła się rykoszetem, który zmylił Jakuba Szumskiego. Bramkarz Rakowa spóźnił się z interwencją minimalnie, wyciągając piłkę kilka centymetrów zza linii bramkowej.

Korona odniosła bardzo ważne zwycięstwo, dzięki któremu uciekła ze strefy spadkowej. Z powrotem zepchnąć może ją tam jednak Arka Gdynia, która jutro gra z Jagiellonią Białystok. Nad ŁKS-em i Wisłą Kraków kielczanie mają już cztery punkty przewagi (i mecz więcej).

Z kolei Raków ma dwa punkty więcej od Korony i zajmuje 11. miejsce. Nad strefą spadkową ma sześć punktów przewagi.

Wojciech Górski



Korona Kielce - Raków Częstochowa 3-0 (2-0)

Bramki: 1-0 Piątkowski (4. - bramka samobójcza), 2-0 Kovaczević (26.), 3-0 Paczinda (83.).

Żółta kartka - Korona Kielce: Michael Gardawski, Mateusz Spychała, Jakub Żubrowski. Raków Częstochowa: Bryan Nouvier.

Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków). Widzów 4 116.



Korona Kielce: Marek Kozioł - Mateusz Spychała, Adnan Kovacevic, Ivan Marquez, Michael Gardawski - Andres Lioi (76. Erik Pacinda), Ognjen Gnjatic, Jakub Żubrowski, Marcin Cebula - Uros Duranovic (85. Milan Radin), Michal Papadopulos (79. Michał Żyro).

Raków Częstochowa: Jakub Szumski - Emir Azemovic (46. Piotr Malinowski), Tomas Petrasek, Jarosław Jach - Kamil Piątkowski, Igor Sapała, Petr Schwarz (73. Maciej Domański), Rusłan Babenko (46. Miłosz Szczepański), Bryan Nouvier, Patryk Kun - Sebastian Musiolik.

