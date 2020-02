Obrońca Korony Kielce Radosław Seweryś otrzymał zaproszenie na tygodniowe testy w Manchesterze United, poinformował klub na stronie internetowej. 16-latek w akademii "Czerwonych Diabłów" przebywać będzie od 8 do 15 marca.

Seweryś jesienią występował w Centralnej Lidze Juniorów U-18. W międzyczasie został włączony do kadry drużyny rezerw Korony, w której zdążył już zadebiutować. Zawodnik został również zgłoszony do rozgrywek PKO Ekstraklasy, gdzie jednak jeszcze nie zagrał. Obecnie przygotowuje się pod okiem trenera Sławomira Grzesika do rundy wiosennej w trzecioligowych rozgrywkach.

Do Anglii piłkarz uda się z koordynatorem indywidualnego programu rozwoju, Jackiem Kubickim. W poprzednim roku na testach w Manchesterze United przebywał inny zawodnik żółto-czerwonych, bramkarz Adrian Sandach.

