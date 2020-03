Mirosław Smyła nie jest już trenerem Korony Kielce. 50-letni szkoleniowiec został odsunięty od prowadzenia pierwszej drużyny, a jego obowiązki przejmie Maciej Bartoszek.

O zwolnieniu szkoleniowca poinformował na Twitterze Paweł Jańczyk. Wciąż czekamy na oficjalny komunikat klubu.

Smyła pożegna się z posadą po serii pięciu meczów bez zwycięstwa. W ostatnich trzech kolejkach "Złocisto-Krwiści" zaliczyli trzy porażki: z Wisłą Kraków (0-2), Lechią Gdańsk (1-2) oraz Śląskiem Wrocław (1-2).

50-latek został trenerem Korony we wrześniu ubiegłego roku, przed dziewiątą kolejką Ekstraklasy, zastępując Gino Lettieriego. Poprowadził zespół w 18 spotkaniach, notując pięć zwycięstw, trzy remisy i 10 porażek.

Nowym szkoleniowcem kieleckiej drużyny ma zostać Maciej Bartoszek, który prowadził już Koronę w kampanii 2016/17. Został nawet wybrany trenerem sezonu, lecz to nie wystarczyło, by utrzymać posadę. Ostatnio, w sezonie 2018/19, Bartoszek prowadził Chojniczankę.

Teraz czeka go niezwykle trudne zadanie, by wywalczyć z Koroną utrzymanie w Ekstraklasie. Po 25 kolejkach "Złocisto-Krwiści" zajmują przedostatnie, 15. miejsce w tabeli, tracąc siedem oczek do Wisły Kraków.

