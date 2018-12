Korona Kielce zremisowała 0-0 z Miedzią Legnica w meczu 20. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Po nudnej grze obie ekipy podzieliły się punktai.

Korona, choć spisuje się w tym sezonie przeciętnie, do meczu przystępowała ze świadomością, że ewentualna wygrana pozwoli jej zrównać się punktami z trzecim w tabeli Lechem Poznań.

Pierwsze 10 minut meczu należało jednak do Miedzi, która mocno nacisnęła. Sprytnie piętą uderzał Borja Fernandez, próbował też Kornel Osyra, ale czujny w bramce był debiutujący w Koronie Michał Miśkiewicz.

Korona zaś pierwszą dobrą sytuację miała po stracie Antona Kanibołockiego, ale podanie Eli Soriano przecięli obrońcy.

Od tamtej pory to gospodarze przejęli inicjatywę. Do strzału doszedł Mateusz Możdżeń, który uderzył bez przyjęcia, ale zbyt wysoko, by zdobyć gola. Groźnie było też po rzucie rożnym, gdy po strzale Soriano piłka odbiła się od Fernandeza i o centymetry minęła słupek bramki.

Na początku drugiej połowie groźnie uderzył Borja Fernandez, ale na posterunku był Miśkiewicz.

W 55. minucie za faul na napastniku żółtą kartką ukarany został Adrian Purzycki.

Trenerzy na bezbramkowy wynik, który utrzymywał się coraz dłużej, reagowali zmianami. W Koronie na boisku pojawili się m.in. Brown Forbes i Marcin Cebula, a trener Dominik Nowak posłał do boju Mateusza Piątkowskiego.

Ataki obu ekip były jednak chaotyczne i było w nich sporo nieporadności. Zawodnikom brakowało precyzji i chłodnej głowy pod polem karnym rywala.

W samej końcówce świetnie zapowiadający się kontratak zmarnował Fernandez, który szukał dryblingu, zamiast podawać koledze, który miał przed sobą jedynie bramkarza.

Ostatecznie po nudnym spotkaniu obie drużyny podzieliły się punktami.



Korona Kielce - Miedź Legnica 0-0

