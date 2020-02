Michał Żyro opuścił Koronę Kielce. Piłkarz został wypożyczony do Stali Mielec.

27-latek trafił do Korony w lipcu 2019 roku, po nieudanej przygodzie w angielski Wolverhampton. Jednak furory w Kielcach nie zrobił. Zagrał w 13. meczach ligowych, w większości wchodząc z ławki. Nie zdobył żadnej bramki.

Teraz będzie próbował odbudować się w na zapleczu Ekstraklasy. Został wypożyczony na pół roku do Stali Mielec, która walczy o awans. W I lidze zajmuje drugie miejsce i ma dwa punkty straty do prowadzącej Warty Poznań.

Co ciekawe w zespole prowadzonym przez Dariusza Marca występuje też brat Michała Żyry, Mateusz. On również jest wypożyczony do końca sezonu, tyle że z Legii Warszawa.

