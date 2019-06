Michal Papadopulos przeszedł z Piasta Gliwice do Korony Kielce. 34-letni czeski napastnik podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Papadopulos zdobył z Piastem Gliwice mistrzostwo Polski, ale nie zostanie w klubie na kolejny rok. Piłkarz mistrzowski sezon rozpoczął w wyjściowym składzie, ale wiosną stracił je na rzecz Piotra Parzyszka. Ostatecznie w 32 spotkaniach Ekstraklasy (17 razy od pierwszej minuty) zdobył pięć bramek i zaliczył cztery asysty.

Teraz Czech zastąpi w Koronie Elię Soriano, który odszedł do holenderskiego VVV-Venlo. 34-letni napastnik związał się z klubem rocznym kontraktem z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Papadopulos, który od siedmiu lat gra w Polsce, ma za sobą bardzo ciekawą karierę piłkarską. Wychowanek Banika Ostrawa w sezonie 2003/04 trafił nawet do Arsenalu, gdzie zagrał w jednym oficjalnym spotkaniu u boku Cesca Fabregasa, Patricka Vieiry, czy Sylvaina Wiltorda. Był to mecz Pucharu Ligi Angielskiej, a "Kanonierzy" przeszli tamtego sezonu do historii nie przegrywając ani jednego ligowego spotkania. Później, po powrocie do Banika na dwa lata, napastnik trafił do Bundesligi, gdzie grał w barwach Bayeru Leverkusen i Energie Cottbus. W niemieckiej lidze zaliczył 33 spotkania, ale strzelił tylko dwa gole.

W 2008 roku Papadopulos zadebiutował w reprezentacji Czech. Ogółem w narodowych barwach wystąpił pięć razy, w tym przeciwko Polsce, w przegranym przez Orły 0-2 spotkaniu el. MŚ 2010. Papadopulos tworzył wówczas parę napastników z Milanem Baroszem, a po przerwie zmienił go... były gracz Legii Warszawa, a wówczas CSKA Moskwa, Tomas Necid.

Po niemieckiej przygodzie Czech spędził sezon w rodzimej Mladzie Boleslav, skąd odszedł do holenderskiego sc Heerenveen. Później zaliczył jeszcze przygodę z rosyjskimi Żemczużyna Soczi oraz FK Rostow, a w latach 2012-2017 był zawodnikiem Zagłębia Lubin. Na początku 2017 roku odszedł do Piasta, dla którego rozegrał łącznie 80 spotkań, strzelając 16 bramek i notując pięć asyst.

Zdjęcie Michal Papadopulos (z lewej) / MICHAL KLAG/REPORTER / East News

