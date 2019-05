Piłkarze Korony Kielce w przedostatnim meczu tegorocznych rozgrywek Ekstraklasy na wyjeździe zmierzą się z Zagłębiem Sosnowiec, z którym wiosną przegrali 1-4. - Musimy się zrewanżować i pokazać, że jesteśmy lepszą drużyną - powiedział pomocnik Marcin Cebula.

Po 35 meczach Ekstraklasy Korona z dorobkiem 44 punktów zajmuje 10. miejsce w tabeli. Zagłębie zgromadziło o 16 mniej i plasuje się na ostatniej pozycji, nie mając już żadnych szans na utrzymanie w Ekstraklasie.

"Jesteśmy profesjonalistami, zostały dwa mecze i musimy zagrać jak najlepiej. Wiadomo, że Zagłębie już spadło, ale my wyglądaliśmy w ostatnim meczu już dużo lepiej i oby to podtrzymać" - podkreślił Cebula.

We wtorkowym spotkaniu trener Korony Gino Lettieri nie będzie mógł skorzystać z pauzujących za nadmiar żółtych kartek Bartosza Rymaniaka i Ivana Marqueza. Zdradził natomiast, że w bramce zagra Michał Miśkiewicz, który po zakończeniu sezonu opuści zespół. "Spisywał się dobrze w zespole rezerw, jest w dobrej kondycji i to jest moje podziękowanie za jego profesjonalne podejście, ponieważ nie każdego piłkarza na to stać, natomiast jego doceniamy i dlatego będzie grał od pierwszych minut w Sosnowcu" - powiedział trener dodając, że na pewno sięgnie też po jednego, bądź dwóch juniorów.

W rozegranych pięciu meczach grupy spadkowej obydwie drużyny spisują się podobnie, odnotowując po zwycięstwie, remisie i po trzy porażki.

"Najważniejsze jest to, żeby cały zespół pokazał się jak w meczu z Wisłą Kraków. Wiadomo, że w tym momencie niektórzy zawodnicy mogą podejść do tego tak, że już nie gramy o nic, niektórzy będą nieco znudzeni, inni nie będą mieli siły albo motywacji do gry, ale nie możemy tego przewidzieć. To może być fajny mecz, gdzie będziemy chcieli coś pokazać, to może być też słabszy mecz, w którym piłkarze będą biegali po boisku, bo nie gramy o nic" - zaznaczył Lettieri.

Wtorkowy mecz w Sosnowcu rozpocznie się o godz. 20.30. W rundzie zasadniczej Korona wygrała z Zagłębiem na własnym stadionie 3-1 oraz zanotowała wyjazdową porażkę 1-4.

