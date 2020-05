Korona Kielce. Maciej Bartoszek: Problemy pozostawiamy poza szatnią

​Przed wznowieniem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy w Koronie Kielce nie brakuje problemów - klub pożegnał się z kilkoma piłkarzami, nie wszyscy zgodzili się na redukcję wynagrodzenia, są też zaległości płacowe. - Problemy pozostawiamy poza szatnią - powiedział trener Maciej Bartoszek.

Zdjęcie Maciej Bartoszek /Leszek Salva /INTERIA.TV

Piłkarze Korony jako ostatni zespół PKO BP Ekstraklasy przystąpił w czwartek do treningów grupowych. Powodem był wydłużony czas oczekiwania na wyniki badań na koronawirusa.

Reklama

- Wiemy, że jedni kombinowali, inni nie. My podchodziliśmy do wszystkiego odpowiedzialnie i solidarnie. Stosowaliśmy się do tego, co zostało ustalone. W efekcie zapłaciliśmy tym, że wróciliśmy do zajęć ostatni. Można powiedzieć, że taka sprawiedliwość. Z drugiej jednak strony, władze piłkarskiej Ekstraklasy zareagowały na to w odpowiedni sposób, bo gramy w pierwszej kolejce jako ostatni. Wszystko wyrównało się, zyskaliśmy dodatkowe dwa dni - podkreślił Bartoszek.

Do soboty kielczanie ćwiczyli w trzynastoosobowych grupach, a od poniedziałku w zajęciach może brać już udział 25 piłkarzy.

- Formę zawodników w większości oceniam pozytywnie. Jest tak w dziewięćdziesięciu procentach. Są wyjątki, ale to pojedyncze przypadki. Z różnych względów ich forma wygląda trochę inaczej. Mamy trzy pełne tygodnie przed sobą. Liczymy, że uda nam się optymalnie przygotować - zaznaczył trener Korony, który potwierdził, że na razie z treningów wyłączony jest Piotr Pierzchała, który ma problemy z okiem.

Bartoszkowi przez wznowieniem rozgrywek nie brakuje problemów. Korona rozstała się z kilkoma piłkarzami (Nemanja Miletić, Ivan Marquez, Rodrigo Zalazar, Daniel Dziwniel i Wato Arweładze).

- Zawsze odejście jakiegoś zawodnika jest dodatkowym problemem. Ale nastroje w drużynie są pozytywne, mimo sporych zawirowań i niejasności. Staramy się, żeby zespół żył swoim rytmem, skupiał się tylko na treningu. Pewne problemy zostawiamy poza szatnią, chociaż jeszcze do niej nie wchodzimy - zapewnił szkoleniowiec.

W zespole jest kilkunastu piłkarzy, którym kontrakty kończą się 30 czerwca. Bartoszek wierzy jednak, że zostaną oni w klubie do końca rozgrywek.

- Kończyć ligę na pewno będę miał kim, bo mamy liczną kadrę. Jeżeli chodzi o zawodników z podstawowego składu, którzy do tej pory stanowili o sile drużyny, to wiadomo, że cały czas trwają rozmowy. Liczę na to, iż pewne sprawy organizacyjne, finansowe i właścicielskie szybko się unormują. Myślę, że wtedy wiele problemów zostanie rozwiązanych - powiedział trener kieleckiej drużyny.

Wiadomo, że jeszcze nie wszyscy piłkarze zgodzili się na obniżkę wynagrodzenia. - Większość zawodników, także zagranicznych zaakceptowała warunki przedstawione przez klub. Te porozumienia są zawierane, może nie tak szybko, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ale myślę, że wszystko jest na dobrej drodze" - dodał szkoleniowiec, który odniósł się też do zaległości płacowych wobec piłkarzy.

"Na pewno dobrze by było, gdyby ta sprawa była już zamknięta, ale nie jest to takie proste. Wiem, że działania zarządu klubu idą w tę stronę, żeby te wypłaty uregulować. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawodnicy czekają, ale wierzę, że te pieniądze trafią do nich jak najwcześniej, przed wznowieniem rozgrywek - powiedział trener kieleckich piłkarzy.

Wiadomo, że obecna sytuacja epidemiczna wyklucza rozgrywanie sparingów. - Mamy szeroką kadrę. W następnym tygodniu będziemy mieć dwie gry wewnętrzne. Będą one rozgrywane w kolejnych tygodniach. Obecnie pracujemy nad mocą, siłą eksplozywną. Od początku mamy nad wszystkim kontrolę, bo na czas pracy indywidualnej zawodnicy zostali wyposażeni w zegarki z GPS, dzięki czemu wiemy, na jakim znajdują się poziomie i jak pracowali - tłumaczył Bartoszek.

Ekstraklasa piłkarska ma wznowić rozgrywki 29 maja. Kielczanie pierwszy mecz rozegrają 1 czerwca w poniedziałek z Wisłą w Płocku.

Autor: Janusz Majewski