- Cztery przegrane mecze nie są powodem do tego, żeby składać dymisję - mówi trener Korony Kielce Gino Lettieri. W piątek jego zespół przegrał u siebie 0-2 z Jagiellonią Białystok.

Korona po siedmiu meczach ma na koncie tylko jedno zwycięstwo i cztery punkty. Kielczanie wylądowali na ostatnim miejscu w tabeli.

Przyczyn porażki z Jagiellonią Lettieri upatrywał przede wszystkim w błędach indywidualnych.

- Ani Korona, ani Jagiellonia w pierwszej połowie nie miały klarownych sytuacji. Dlatego nie wiem, jak można zostawić samego w polu karnym najlepiej grającego głową zawodnika rywala. Co do drugiej sytuacji, nie jestem w stanie powiedzieć, co Sokół miał w głowie opóźniając wykopanie piłki. Przy stanie 0-2 widzieliśmy, jak układa się sytuacja. Nasza taktyka była taka, że nie powinniśmy stracić tej bramki. Takie były założenia - tłumaczył trener Korony.

- W Ekstraklasie nie jest łatwo grać, jeśli schodzi się do szatni z wynikiem 0-1. W drugiej połowie nie mieliśmy sytuacji ofensywnych, a wtedy ciężko wygrać mecz - mówił szkoleniowiec.

- Zarzucano nam, że mało biegamy. Dzisiaj jednak przebiegliśmy 115 kilometrów, ale nie wystarczyło to do zwycięstwa. Schodzimy na ścieżkę przegranych po indywidualnych błędach - dodał.

Lettieri, mimo fatalnego startu swojego zespołu, nie zamierza rezygnować z pracy.

- Jestem w Koronie od ponad dwóch lat i cztery przegrane mecze nie są powodem do tego, żeby składać dymisję. W każdym okienku transferowym tracę około 10 zawodników i muszę poruszać się w ustalonych ramach finansowych. Często startuję niemal od zera. Z tym nowym zespołem też możemy osiągnąć więcej niż do tej pory - podkreślił po porażce z Jagiellonią.

- Zdaję sobie sprawę, że nasza gorsza gra trwa od sześciu miesięcy. Trzeba jednak wiedzieć, że w międzyczasie były dużo ruchów transferowych - zaznaczył.

