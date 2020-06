Korona Kielce - Lech Poznań w 30. kolejce PKO Ekstraklasy. Mecz trwa

W 30. kolejce PKO Ekstraklasy Korona Kielce mierzy się z Lechem Poznań. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Relacja na żywo z meczu Korona Kielce - Lech Poznań

Korona Kielce do końca sezonu będzie bić się o utrzymanie. Ma cztery punkty straty do Wisły Kraków i wierzy, że wyprzedzi "Białą Gwiazdę" i zostanie w PKO Ekstraklasie. W meczu z Lechem jednak ciężko będzie o jakiekolwiek punkty.



Podopieczni Dariusza Żurawia w ostatniej kolejce wygrali 4-0 z Pogonią Szczecin i dołączyli do czołówki. Są na czwartym miejscu, ale do drugiego Piasta tracą tylko cztery punkty. "Kolejorz" na fali ostatniego efektownego zwycięstwa może się rozpędzić i powalczyć o wicemistrzostwo Polski.



