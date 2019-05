Duże zmiany w Koronie Kielce. Klub zwolnił dwóch asystentów trenera Gino Lettieriego, chce się też pozbyć sześciu piłkarzy. Z Kielc ma odejść m.in. kapitan zespołu Bartosz Rymaniak.

Z Koroną żegnają się David Pietrzyk i Milos Janovski, którzy w tym sezonie byli asystentami Lettieriego. Klub zdecydował też, że nie przedłuży kontraktów z Maciejem Górskim, Kenem Kallaste i Michałem Miśkiewiczem. Obecne umowy całej trójki wygasają z końcem czerwca.



Korona chce się też rozstać z Piotrem Malarczykiem i Oliverem Petrakiem. Kontrakty obu piłkarzy są ważne jeszcze przez rok, ale klub dał im wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Mocniejszą pozycję w drużynie miał Petrak, który rozegrał 31 meczów w Ekstraklasie.



Z Kielcami pożegna się też najprawdopodobniej Bartosz Rymaniak. Obrońca pełnił funkcję kapitana klubu i jeszcze w sobotę, po ostatnim meczu sezonu z Górnikiem Zabrze, przekonywał, że wciąż negocjuje przedłużenie wygasającej z końcem czerwca umowy. - Wstępnie z prezesem daliśmy sobie czas do końca maja. Oferta klubu została już złożona do mojego agenta, negocjujemy drobne poprawki - mówił jeszcze w sobotę, cytowany przez portal echodnia.eu.



We wtorek klub niespodziewanie ogłosił jednak, że uznaje rozmowy za zakończone. "Ostateczna oferta klubu w sprawie nowego kontraktu dla Bartosza Rymaniaka została wysłana do menadżera zawodnika z końcową datą na odpowiedź do 12 maja, jednak do klubu nie wpłynęła informacja zwrotna z decyzją, co zarząd uważa za zakończenie rozmów i trwającej umowy" - głosi komunikat kielczan.



Wcześniej z Koroną rozstali się również bramkarz Matthias Hamrol i napastnik Elia Soriano, który we wtorek podpisał kontrakt z holenderskim VVV-Venlo. Korona podpisała natomiast umowę z Markiem Koziołem, bramkarzem, który w ostatnim sezonie występował w Sandecji Nowy Sącz. Z wypożyczenia do Warty Poznań do Kielc wraca też obrońca Grzegorz Szymusik.



Korona zakończyła Ekstraklasę na 10. miejscu. W ostatniej kolejce przegrała 0-3 z Górnikiem Zabrze.



