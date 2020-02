Jacek Kiełb podpisał półroczny kontrakt z Koroną Kielce. 32-letni skrzydłowy został zawodnikiem klubu już po raz piąty.

W życiu pewne są trzy rzeczy: śmierć, podatki i Jacek Kiełb wracający do Korony Kielce - można napisać, parafrazując stary dowcip. Po raz piąty w karierze zawodnik związał się umową z kieleckim klubem.

Przez ostatnie półtora roku 32-latek był zawodnikiem I-ligowego Bruk-Betu Termalica Nieciecza. We wtorek "Słonie" poinformowały o odejściu zawodnika.



Kiełb, który jest wychowankiem Pogoni Siedlce, po raz pierwszy trafił do Korony w 2005 roku, jako 17-latek. Latem 2010 został sprzedany do Lecha Poznań, ale rok później ponownie odszedł do Korony na wypożyczenie.

Po krótkim powrocie do Lecha i wypożyczeniu do Lecha Poznań, Kiełb związał się z Koroną po raz trzeci w 2013 roku. Po dwóch latach został zawodnikiem Śląska Wrocław, by po roku po raz czwarty wrócić do Kielc.

Od lipca 2018 do lutego 2019 był piłkarzem Bruk-Betu. W trwającym sezonie wystąpił w 14 spotkaniach, zdobył dwa gole w I lidze. W Koronie "nowym" piłkarzem, jest po raz piąty.

