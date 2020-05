Korona Kielce poinformowała przed tygodniem, że rozwiązała kontrakt z Ivanem Marquezem, ponieważ piłkarz nie zareagował na wezwanie do podjęcia treningów. Sam piłkarz twierdzi, że było zgoła inaczej.

Marquez był jednym z niewielu udanych zagranicznych zakupów Korony w ostatnich latach. Środkowy obrońca przez ostatnie dwa sezony był podstawowym obrońcą kieleckiej drużyny, dla której zagrał w 48 spotkaniach.



Piłkarz w rozmowie z hiszpańskimi mediami nie zgadza się z zarzutami Korony i twierdzi, że jego kontrakt został rozwiązany bezpodstawnie.



- Z powodów osobistych i za zgodą klubu od czasu do czasu latałem do Hiszpanii, by opiekować się rodziną. Chociaż z tego powodu zdarzały się tygodnie w których nie trenowałem z drużyną, to grałem przez cały sezon - mówi Marquez, cytowany przez stronę marbella24horas.es.



Piłkarz zaznacza, że miał pełne wsparcie kolegów z drużyny, którzy rozumieli jego sytuację.