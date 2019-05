Korona Kielce po raz pierwszy od sezonu 2015/16 nie znalazła się w grupie mistrzowskiej Ekstraklasy. Mimo słabszego wyniku na koniec sezonu trener Gino Lettieri pozostanie na stanowisku trenera Korony.

Pomimo fali spekulacji o ewentualnym zwolnieniu 52-letniego szkoleniowca, w klubie zdecydowano, że pozostanie on trenerem kieleckiego zespołu.

Jak zapewnia "Echo Dnia", decyzja została już podjęta. - Jestem pewien, że w kolejnym sezonie będę pracował w Koronie - powiedział Lettieri, cytowany przez gazetę.

Włoch z niemieckim paszportem prowadzi Koronę od dwóch sezonów, a jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez rok.

W kończących się rozgrywkach nierówno grająca drużyna wylądowała w dolnej ósemce tabeli, co nie zdarzyło się jej od 2016 roku. Wtedy zakończyła sezon na 12. pozycji. Teraz może finiszować na dziewiątym miejscu, ale musi pokonać w sobotę Górnika Zabrze i liczyć na porażkę Wisły Kraków z broniącą się przed spadkiem Miedzią Legnica.

- To oczywiście nasz cel. Chcemy wygrać ten mecz i zakończyć sezon mając 50 punktów - powiedział Lettieri, cytowany na stronie klubu.

A co w nowym sezonie? - Będziemy szukać środkowego obrońcy, piłkarza na pozycję numer osiem i kogoś, kto będzie nam w stanie pomóc w ofensywie. Bramkę mamy już obsadzoną - ujawnił trener Korony.

Lettieri nie jest usatysfakcjonowany wynikiem w kończącym się sezonie. - Przede wszystkim nie jestem zadowolony z tego, że nie zagraliśmy w pierwszej ósemce. Nie cieszę się też do końca z rundy dodatkowej, bo mogliśmy zdobyć więcej punktów, a to nam się nie udało. Dobrze natomiast, że liga się kończy. To najlepszy czas, aby odpocząć - powiedział.

