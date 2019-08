W niedzielnym meczu 4. kolejki Ekstraklasy, w którym piłkarze Korony na wyjeździe zmierzą się z Cracovią, trener kielczan Gino Lettieri ustanowi klubowy rekord jako najdłużej pracujący w nim szkoleniowiec. - Statystyki nie są najważniejsze, tylko punkty, które możemy zebrać – podkreślił Włoch.

W pierwszych trzech kolejkach Korona wygrała 1-0 na wyjeździe z beniaminkiem rozgrywek Rakowem Częstochowa (spotkanie rozegrano w Bełchatowie), na własnym boisku zanotowała porażkę z wicemistrzem Polski Legią Warszawa 1-2, a także zremisowała 1-1 w Gdyni z Arką. Cracovia odnotowała podobny bilans, wygrywając 3-1 z Rakowem, remisując 1-1 z Zagłębiem Lubin oraz przegrywając 1-2 z ŁKS-em.

"Cracovii na pewno nie trzeba przedstawiać. To zespół, który będzie liczył się w stawce. Są mocni w obronie i bardzo szybcy w ataku, więc nie spodziewamy się łatwego meczu. Jak za każdym razem nie będzie łatwo" - powiedział Lettieri.

Dodał, że drużyna z Krakowa w ostatnim okienku transferowym poczyniła duże wzmocnienia, dlatego powinna liczyć się w walce o europejskie puchary.

"Musimy na pewno uważać na to, żeby nie popełniać jakiś błędów najprostszych, które Cracovia będzie mogła wykorzystać na swoją korzyść, ponieważ jeśli do tego dopuścimy, to będą nas w stanie za to skarcić" - zaznaczył trener. "Natomiast my musimy tutaj naciskać, tak jak w meczu z Arką. Jeśli będziemy się prezentować jak w meczu w Gdyni, to sądzę, że będziemy mieć też dobre sytuacje, żeby zapunktować" - dodał Włoch.

Zapewnił, że zdaje sobie sprawę, iż Cracovia jest mocna w stałych fragmentach gry, dlatego zamierza przestrzec przed tym piłkarzy.

Pytany o sytuację kadrową odparł, że pod znakiem zapytania stoi występ zmagającego się z urazem Ognjena Gnjatica, na pewno nie zagra natomiast powracający do formy pomocnik Milan Radin.

Napastnik Korony Michal Papadopulos, który z Cracovią rywalizował reprezentując barwy Zagłębie Lubin i Piasta Gliwice, podkreślił, że drużyna z Krakowa jest zawsze trudnym przeciwnikiem. "Cracovia zawsze grała bardzo dobrze w defensywie, mają szybkie kontry i bardzo groźne stałe fragmenty. Myślę, że tak samo będzie w niedzielę w meczu przeciwko nam, musimy skupić się na tych trzech rzeczach i zagrać jak najlepiej" - powiedział piłkarz.

Niedzielny mecz Cracovii z Koroną rozpocznie się w Krakowie o godz. 17.30.

Autor: Piotr Grabski

