Po wczorajszej porażce Korony Kielce z Jagiellonią Białystok 0-2 przesądzona wydaje się utrata posady przez trenera ekipy z Kielc. Gino Lettieri został dziś odsunięty od prowadzenia pierwszej drużyny Korony.

- Decyzją zarządu Korona S.A. trener Gino Lettieri został oficjalnie odsunięty od pracy z pierwszym zespołem Korony Kielce. Trwają rozmowy dotyczące przyszłości włoskiego szkoleniowca i jego kontraktu. Wszystkie obowiązki zostały tymczasowo przekazane trenerowi Sławomirowi Grzesikowi, który prowadził dotychczas drużynę rezerw - czytamy w komunikacie opublikowanym przez stronę internetową kieleckiego klubu.

Jeszcze w piątek podczas pomeczowej konferencji prasowej trener Lettieri mówił, że ostatnie słabe wyniki drużyny nie są powodem do składania dymisji. Włoch nie zdecydował się odejść sam, ale prawdopodobnie i tak straci pracę, choć wciąż należy oczekiwać ostatecznych decyzji włodarzy Korony w tej sprawie.



Lettieri trafił do Kielc w czerwcu 2017 roku. W obecnym sezonie 52-latek zaliczył wraz z Korona fatalny początek rozgrywek ligowych. "Złocisto-Krwiści" w siedmiu kolejkach uzbierali zaledwie cztery oczka, notując jedno zwycięstwo (Raków), jeden remis (Arka) i aż pięć porażek (Legia, Cracovia, Pogoń, Górnik, Jagiellonia) i z bilansem bramkowym 3-10 zajmują ostatnie miejsce w tabeli.



Do tej pory wśród trenerów Ekstraklasy to Lettieri był liderem w ciągłości pracy z danym zespołem na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Dłużej od niego kieruje swoją drużyną tylko szkoleniowiec Górnika - Marcin Brosz - który w sezonie 17/18 dowodził ekipą z Zabrza na boiskach pierwszej ligi.



