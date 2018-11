Korona Kielce. Gino Lettieri: Górnik to jest drużyna, która potrafi grać w piłkę

Piłkarze Korony w 16. kolejce ligowej na własnym stadionie zmierzą się z Górnikiem Zabrze. "To są bardzo wyrównane mecze w Ekstraklasie, często o wyniku decyduje forma dnia" – podkreślił trener kielczan Gino Lettieri.

"Górnik to jest drużyna, która potrafi grać w piłkę. W ostatnich meczach zaliczyli dużo remisów, ale na pewno w jednym, albo drugim spotkaniu mogli zwyciężyć" - ocenił Lettieri.

Zaznaczył, że Górnik jest drużyną bardzo dobrze radzącą sobie w ofensywie. "To nie jest tylko młody zespół, ponieważ w składzie mają dużo doświadczonych graczy - Igor Angulo, Dani Suarez, Szymon Mateuszek i przez to sądzimy, że będzie to wyrównany mecz" - dodał Włoch.

Ostatni mecz ligowy kielczanie rozegrali dwa tygodnie temu, kiedy na własnym stadionie pokonali Piasta Gliwice 1-0. Później, podczas przerwy na spotkania reprezentacji, Korona wysoko przegrała w sparingu z pierwszoligową Stalą Mielec 0-4.

"Z ostatniej przerwy reprezentacyjnej nie wyszliśmy najlepiej, teraz sądzimy, że dobrze przepracowaliśmy ten czas. Górnik też na pewno skorzystał z tej przerwy, dlatego sądzimy, że jest to wyrównana sytuacja dla obydwu drużyn" - powiedział Lettieri.

Po 15 kolejkach Korona z dorobkiem 25 punktów zajmuje szóstą pozycję w lidze. Górnik zdobył 12 punktów mniej i w tabeli plasuje się na 14. miejscu.

"Te ostatnie nasze mecze z Górnikiem zawsze obfitowały w dużo bramek i fajne widowiska, niestety nie udawało się tych meczów wygrywać i taki jest na pewno nasz cel na sobotę, bo potrzebujemy tych punktów. Myślę, że jesteśmy zobligowani do tego, żeby przede wszystkim przed własną publicznością te zwycięstwa odnosić" - zaznaczył pomocnik Korony Jakub Żubrowski.

Dodał, że jego zespół musi poprawić zarówno grę w defensywie oraz w ofensywie. "Na pewno tych sytuacji jest stwarzanych sporo, ale licznik z przodu zazwyczaj zatrzymuje się na jednej bramce, co czasem pozwalało wygrywać mecze po 1-0, natomiast żeby być spokojniejszym, to trzeba tych bramek zdobywać więcej. Na pewno najważniejszy krok, to zagrać na zero z tyłu, szczególnie tutaj" - podkreślił Żubrowski.

"Na pewno Górnik jest inną drużyną, jeżeli chodzi o poprzedni sezon, ale ich styl gry się nie zmienił. Na pewno te dwa najważniejsza ogniwa - Angulo i Szymon Żurkowski - trzeba będzie te osoby zneutralizować i myślę, że będzie to kluczowy moment tego meczu" - dodał pomocnik Korony.

Do tej pory na najwyższym szczeblu rozgrywek Korona z Górnikiem rozegrała 23 spotkania. Lepszy bilans ma zespół z Kielc - 10 zwycięstw, dziewięć remisów i cztery porażki.

Sobotni mecz Korony z Górnikiem w Kielcach rozpocznie się o godz. 15.30.

Autor: Piotr Grabski

