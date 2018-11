Piłkarze Korony w sobotnim meczu Ekstraklasy zmierzą się na wyjeździe z mistrzem Polski Legią Warszawa. "Czujemy do nich respekt, ale nie boimy się ich" – podkreślił trener kielczan Gino Lettieri.

W ostatniej kolejce Legia na wyjeździe pokonała 1-0 Zagłębie Lubin. Kielczanie natomiast odnotowali trzecie zwycięstwo z rzędu, pokonując na własnym stadionie Górnika Zabrze 4-2.

"Sądzę, że zawodnicy muszą być świadomi tego, że do tej pory wykonali dobrą pracę. Do końca roku mamy do rozegrania jeszcze cztery ciężkie spotkania, w których musimy to powtórzyć. Piłkarze powinni sami to wiedzieć, dlatego my, trenerzy nie musimy im o tym przypominać" - powiedział Lettieri.

Po 16 kolejkach Korona, z dorobkiem 28 punktów, zajmuje czwartą pozycję w lidze. Legia zdobyła punkt więcej i w tabeli plasuje się na drugim miejscu, tracąc pięć punktów do liderującej Lechii Gdańsk.

"Nie oczekiwaliśmy tylu punktów i tak dobrej gry, bo przez lato straciliśmy bardzo dobrych zawodników. Ten czas przygotowawczy nie wyglądał tak, jak sobie to wyobrażaliśmy i traciliśmy wtedy sporo bramek" - zaznaczył Włoch.

Lettieri, pytany w jaki sposób w Warszawie zastąpi pauzującego za nadmiar żółtych kartek Adnana Kovacevicia, odparł, że jest kilka możliwości, m.in. w jego miejsce zagrać może Piotr Malarczyk. Podkreślił, że w porównaniu do ubiegłego roku, w tym sezonie dysponuje szerszą kadrą, dlatego absencja Bośniaka nie powinna być aż tak bardzo odczuwalna.

Kapitan Korony Bartosz Rymaniak podkreślił, że jego zespół musi z respektem podejść do sobotniego meczu w Warszawie, ponieważ rywale "na papierze" mają najlepszych zawodników w lidze. "Są natomiast mecze, w których Legia jest faworytem, mimo to inne zespoły potrafią się jej przeciwstawić. Przykładem może być Pogoń, która gra podobną piłkę do naszej - w Szczecinie Legia nie zaistniała i jeżeli zespół Pogoni podszedł wysoko na nich, agresywnie, nie pozwolił na zbyt wiele, to Legia miała problem, więc my z takim założeniem jedziemy do Warszawy, żeby trzy punkty przyjechały z nami do Kielc" - ocenił piłkarz.

Dodał, że w sobotę liczy na spory doping kieleckich kibiców. "Wiemy o tym, że kibice jadą do Warszawy i chcą tam być w jak najliczniejszym gronie. Na pewno każde gardło się przyda, bo są takie momenty w meczu, gdzie może nie masz do końca siły, a słyszysz ten doping, patrzysz na tych kibiców, którzy przyjechali za swoją ukochaną drużyną i wtedy te kilka procent możesz jeszcze z siebie wyciągnąć" - podkreślił Rymaniak.

Do tej pory na najwyższym szczeblu rozgrywek Korona z Legią rozegrała 27 spotkań. Lepszy bilans ma zespół z Warszawy - 17 zwycięstw, cztery remisy i sześć porażek.

Sobotni mecz Legii z Koroną rozpocznie się o godz. 20.30.

Autor: Piotr Grabski

