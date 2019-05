Przed meczem 34. kolejki Ekstraklasy z Miedzią Legnica trener Korony Kielce Gino Lettieri przyznał, że chciałby skorzystać z dwóch, trzech młodych zawodników. "Na pewno dojdzie do zmiany w bramce, gdzie zagra Paweł Sokół lub Jakub Osobiński" - podkreślił.

Zdjęcie Trener Korony Kielce Gino Lettieri / Piotr Polak /PAP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Korona Kielce - Miedź Legnica!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Po 33 meczach ekstraklasy Korona z dorobkiem 43 punktów zajmuje 10. miejsce w tabeli. Miedź zgromadziła o 7 mniej i plasuje się na 12. pozycji, mając cztery punkty przewagi nad strefą spadkową.

Lettieri zaznaczył, że na tym etapie rozgrywek chciałby wprowadzać do składu większą liczbę młodych piłkarzy, jednak najpierw priorytetem jest awans do wyższej ligi zespołu rezerw, w którym występuje sporo wartościowych zawodników. "Później, gdy zdobędą ten cel, to z tych piłkarzy jak najbardziej będziemy korzystać" - dodał Włoch.

W sobotnim meczu trener Korony prawdopodobnie nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanego Adnana Kovacevicia, pod znakiem zapytania stoi również występ zmagającego się z urazem Michaela Gardawskiego.

W dwóch ostatnich kolejkach kielczanie odnotowali porażki - na wyjeździe z Wisłą Płock 1-2 oraz w Kielcach 0-2 z Arką Gdynia. Miedź w potyczkach z tymi samymi rywalami pokonała w Legnicy płocczan 3-2 i zanotowała porażkę w Gdyni 0-2.

Kapitan Korony Bartosz Rymaniak zaznaczył, że przed meczem w Kielcach Miedź jest w nieco lepszej sytuacji niż ich ostatni rywal.

"Wydaje mi się, że mają troszeczkę większy komfort w głowach, bo zgromadzili więcej punktów niż Arka przed meczem z nami. Gdynianie mieli nóż na gardle, więc ich gra była bardziej szarpana, kopana do przodu, a Miedź pewnie będzie chciała bardziej zagrać w piłkę. Może to lepiej dla nas, bo chyba lepiej mierzymy się z zespołami, które próbują grać i wtedy ten mecz jest bardziej płynny" - powiedział piłkarz.

Sobotni mecz w Kielcach rozpocznie się o godz. 15.30. W rundzie zasadniczej obydwie potyczki tych zespołów zakończyły się remisami.

Autor: Piotr Grabski

Wyniki, terminarz i tabela grupy mistrzowskiej Ekstraklasy

Wyniki, terminarz i tabela grupy spadkowej Ekstraklasy