Dwóch ważnych zawodników opuszcza Koronę Kielce. Elia Soriano i Matthias Hamrol nie przedłużą kontraktów z klubem, który w rundzie finałowej gra w dolnej ósemce Ekstraklasy.

Umowy obu piłkarzy z niemieckim obywatelstwem wygasają 30 czerwca, ale klub już w czwartek poinformował, że po zakończeniu rozgrywek pożegnają się z Kielcami. Obaj w kończącym się sezonie byli podstawowymi piłkarzami drużyny prowadzonej przez Gino Lettieriego.



Soriano, który trafił do Korony przed dwoma laty, w tym sezonie jest najlepszym strzelcem kieleckiej ekipy. W 30 meczach trafił do siatki 12 razy, zwykle rozpoczynał mecze w podstawowej jedenastce. Klub z Kielc poinformował, że zaoferował 29-letniemu napastnikowi nowy kontrakt, ale Soriano "nie zaakceptował go przez wzgląd na lepsze oferty finansowe z innych klubów".



Z Koroną rozstanie się również Hamrol, przez większość sezonu podstawowy bramkarz drużyny. 25-latek urodzony w Niemczech związał się z klubem latem 2017 r. W obecnych rozgrywkach rozegrał 27 spotkań, pięć z nich zakończył bez straty gola.



Na trzy kolejki przed końcem sezonu Korona zajmuje dziesiąte miejsce w Ekstraklasie. Do dziewiątej Wisły Kraków traci dwa punkty. Obie drużyny w piątek spotkają się pod Wawelem. Początek spotkania o godz. 20.30.



Zdjęcie Elia Soriano (w środku) po zakończeniu sezonu pożegna się z Koroną Kielce / PAP/Piotr Polak / PAP

