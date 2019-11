15-letni bramkarz Korony Kielce Adrian Sandach przebywa na testach w Manchesterze United. Młody golkiper w Anglii spędzi tydzień.

Sandach jest wychowankiem Mrągovii. Przed obecnym sezonem dołączył do Korony Kielce. Występuje w drużynie U-17, która gra w Centralnej Lidze Juniorów.

Portal cksport.pl poinformował, że zawodnik, od poniedziałku, jest testowany przez "Czerwone Diabły" W akademii Manchesteru ma trenować do końca tygodnia.

W młodzieżowej ekipie "Czerwonych Diabłów" występuje inny Polak, Łukasz Bejger. To środkowy obrońca, który wywodzi się z akademii Lecha Poznań. Sandach może pójść śladem jego oraz innego golkipera Korony, Pawła Sokoła. Spędził on dwa lata w akademii Manchesteru City. Przed sezonem 2018/19 wrócił do Kielc, a w obecnych rozgrywkach bronił w pierwszych siedmiu meczach PKO BP Ekstraklasy.

MP



