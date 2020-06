Korona Kielce. Adnan Kovaczević nie przedłużył umowy do końca sezonu

Adnan Kovaczević, kapitan Korony Kielce, zawodnikiem tej drużyny będzie prawdopodobnie tylko do końca czerwca. Bośniacki zawodnik jako jedyny nie podpisał dotychczas aneksu przedłużającego jego umowę do końca sezonu.

30 czerwca wygasają kontrakty aż 15 zawodnikom kieleckiej drużyny. Prawie wszyscy zgodzili się na podpisanie aneksu przedłużającego umowy do końca sezonu. Jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do klubu, jedynym, który tego nie uczynił do tej pory jest Kovaczević. Klub oficjalnie nie potwierdził tej informacji.

Bośniacki piłkarz pojechał z drużyną na piątkowy mecz z Zagłębiem w Lubinie. Wszystko wskazuje na to, że jeśli zagra, będzie to jego pożegnalne spotkanie w barwach Korony, bo cztery ostatnie pojedynki kielczanie rozegrają już w lipcu. Kovaczević do drużyny ze stolicy regionu świętokrzyskiego przyszedł w lipcu 2017 roku.



Kielecki zespół, który walczy o utrzymanie w ekstraklasie, jest w bardzo trudnej sytuacji. Zajmuje 15., spadkowe miejsce w tabeli i do bezpiecznej lokaty, zajmowanej przez Wisłę Kraków, traci aż osiem punktów.



Autor: Janusz Majewski

