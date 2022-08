Co z tym Baliciem? Kibice Korony pytają prezesa o kary

32-letni piłkarz z Czarnogóry pięć poprzednich sezonów spędził w Zagłębiu Lubin. Dał się poznać jako solidny, twardo grający obrońca, który czasem nie wytrzymuje jednak nerwowo. W 2018 roku w pierwszej połowie meczu z Górnikiem Zabrze najpierw celowo nadepnął Łukasza Wolsztyńskiego, a przed przerwą trafił łokciem w twarz Kamila Zapolnika i wyleciał z boiska. Zagłębie przegrało to spotkanie 0-2.

Kolejne dwie czerwone kartki zobaczył w zeszłym roku. Najpierw po zakończeniu derbowego meczu we Wrocławiu ze Śląskiem, gdy zdenerwował się, że sędzia Mariusz Złotek zagwizdał po raz ostatni, zamiast pozwolić na wznowienie gry wrzutem z autu. A najgłośniejszą pod koniec listopada, w trakcie meczu z Radomiakiem w Lubinie. Balić był wtedy rezerwowym, wracał do formy po wyleczeniu kontuzji. Zagłębie przegrywało już 0-2, gdy w 63. minucie obrońca z Czarnogóry wbiegł na boisko i uderzył w twarz rywala. Został za to zawieszony na pięć spotkań.

Balić bandycko ściął rywala, trener zareagował

Przed tym sezonem Balić zamienił Zagłębie na beniaminka z Kielc i na początku rozgrywek miał dość mocną pozycję w zespole trenera Leszka Ojrzyńskiego. Wygląda jednak na to, że teraz będzie musiał pracować na odbudowanie zaufania. Korona była faworytem w meczu z Wartą, a takie spotkania mogą decydować o utrzymaniu. Nic dziwnego, że Ojrzyński mówił po spotkaniu, że miało on wartość sześciu punktów. Kielczanie dobrze zaczęli, ale brutalny faul Balicia na Miguelu Luisie sprawił, że od 12. minuty musieli grać w dziesiątkę. No i przegrali 0-1.

- Sami utrudniliśmy sobie to spotkanie przez nieodpowiedzialne zachowanie jednego z zawodników - dość dyplomatycznie komentował trener Korony, dając jednak do zrozumienia, że nie chce takich ataków. A czy Korona wygrałaby, gdyby grała w pełnym składzie? - Nigdy tego nie wiesz, dopóki nie spróbujesz. My nie spróbowaliśmy, bo wytrwaliśmy w pełnym składzie 12 minut, a inaczej gra się w dziesiątkę. Mieliśmy plan, który musiał ulec zmianie - stwierdził Ojrzyński, który w najbliższych dwóch, a zapewne trzech spotkaniach nie będzie musiał wystawiać Balicia. Obrońca Korony zostanie bowiem zawieszony przez Komisję Ligi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Korona Kielce. Trener Leszek Ojrzyński po meczu z Cracovią. Wideo INTERIA.TV

Kibice Korony Kielce nie chcą takich fauli

Druga rzecz, to postrzeganie Korony, której już przypięto łatkę drużyny agresywnej, a często i brutalnej. Przed tą kolejką kielczanie mieli najwięcej fauli w lidze, jednak pod względem ilości kartek, wcale nie odstawali od reszty stawki. Po meczu z Wartą ich dorobek to 14 napomnień i jedno wykluczenie, właśnie to Balicia. Na profilu prezesa Korony Łukasza Jabłońskiego kibice tej drużyny zaczęli pytać, czy obrońca kielczan zostanie ukarany. A jeden z fanów napisał: "Prezes ustaw gości typu Balic do pionu bo łatka brutali znów będzie przypięta do całej drużyny, a to duża niesprawiedliwość względem chłopaków bo nie zasługują na miano brutali i drewniaków".