Beniaminek sięga po byłego trenera z reprezentacji Polski

Kielczanie dwa dni temu rozpoczęli przygotowania do sezonu. Na razie trener Leszek Ojrzyński ma na treningach dwie nowe twarze - Adama Deję z Arki Gdynia i Miłosza Trojaka z Odry Opole. Z ważniejszych zawodników z zespołu odchodzą Michał Koj (28 spotkań) i Marcel Gąsior, a trzech piłkarzy - Zvone Petrović, Miłosz Strzeboński i Artur Amroziński - usłyszało, że powinno pójść na wypożyczenia.

Balić dołączy do Korony

W miejsce Koja Korona zatrudni Saszę Balicia. Czarnogórzec jest doskonale znany w polskiej ekstraklasie. Pięć sezonów występował w Zagłębiu Lubin i był zwykle podstawowym zawodnikiem. Rozegrał w nim 130 spotkań (6 goli). Balić powinien wkrótce dołączyć do kielczan - trwają formalności z rozwiązaniem umowy z klubem z Dolnego Śląska, która wygasa 30 czerwca.

Korona jest też faworytem w wyścigu po Bartosz Śpiączkę. O napastnika Górnika Łęczna wciąż jeszcze walczy Widzew. Właściwie to trwa licytacja, kto zaoferuje większe pieniądze klubowi z Lubelszczyzny. Kwota urosła do ponad 200 tysięcy złotych. Wydaje się, że obecnie Śpiączka jest bliżej kielczan.

Symbol z umową

Kontrakt na kolejny sezon przedłuży Jacek Kiełb. To symbol powrotu Korony do ekstraklasy. Z tym klubem, z przerwami na występy w innych zespołach, jest związany od 2006 roku. Wracał do niego już cztery razy, a w sumie zagrał w 231 spotkaniach ligowych. Dwukrotnie wchodził z Koroną do ekstraklasy. Dwa tygodnie temu strzelił decydującą o awansie bramkę - w 119 minucie finału barażów z Chrobrym Głogów.

Beniaminek Ekstraklasy postanowił też wzmocnić sztab szkoleniowy. Nowym trenerem bramkarzy zostanie Jarosław Tkocz. 49-letni szkoleniowiec przez lata współpracował z Adamem Nawałką - w reprezentacji Polski, Górniku Zabrze i Lechu Poznań. Potem pracował w Jagiellonii Białystok, a ostatnio w Rakowie Częstochowa.