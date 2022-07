Lewandowski miał grać w Zagłębiu Lubin? Stokowiec: Gruzin zabrał mu dziewiątkę. Wideo WIDEO |

- Czy Filip Starzyński odejdzie z Zagłębia? To plotka dziennikarska, taka jak to, że Robert Lewandowski miał u nas grać, tylko Gruzin, który do nas przyszedł zabrał mu dziewiątkę - żartował na konferencji prasowej po meczu Legia-Zagłębie 2-0 trener lubinian Piotr Stokowiec.