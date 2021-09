Dariusz Żuraw, trener Zagłębia Lubin, po meczu Warta Poznań - Zagłębie Lubin (0-2). Wideo WIDEO |

Byłem spokojny w tym meczu, choć trzeba powiedzieć, że różnie mógł się ułożyć, bo Warta miala rzut karny i gdyby go wykorzystała, to może mecz ułożyłby się inaczej. My musielibyśmy atakować, a Warta by się cofnęła – komentował po starciu z Wartą Poznań trener Zagłębia Lubin Dariusz Żuraw.