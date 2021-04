Zagłębie Lubin. Trener Martin Sevela po meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Wideo WIDEO |

W meczu 24. kolejki PKO Ekstraklasy Zagłębie Lubin pokonało 2-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała. Zwycięską bramkę strzelił Damian Oko w doliczonym czasie gry.

Podbeskidzie dobrze weszło w mecz i już w ósmej minucie wyszło na prowadzenie. Po akcji prawą stroną Jakub Hora znalazł Kamila Bilińskiego, który miał dużo miejsca w polu karnym. Napastnik "Górali" w takich sytuacjach jest niezawodny, co udowodnił też tym razem. Uderzył celnie, w "krótki" róg.

Był to już 10. ligowy gol Bilińskiego w tym sezonie. Dzięki temu został najskuteczniejszym Polakiem w obecnych rozgrywkach. Wcześniej dzielił to miano z Jakubem Świerczokiem z Piasta Gliwice.