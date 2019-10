W piątek w Lubinie KGHM Zagłębie zmierzy się na własnym stadionie z liderem piłkarskiej ekstraklasy Pogonią Szczecin. Biorąc jednak pod uwagę tylko kolejki rozegrane od poprzedniej przerwy w rozgrywkach najlepszym zespołem w lidze są "Miedziowi".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstraklasa. Ligowcy wracają na boiska. Przed nami 12. kolejka. Wideo INTERIA.TV



Reklama

W ostatnim pojedynku przed pierwszą przerwą w rozgrywkach ligowych na mecze reprezentacji w eliminacjach Euro 2020 Zagłębie przegrało na wyjeździe z Wisłą Kraków 2-4. Jeszcze tego samego dnia z posady trenera został zwolniony Holender Ben van Dael.

Po dwóch tygodniach lubinianie wrócili zupełnie odmienieni. Najpierw rozgromili Wisłę Płock 5:0, później po niesamowitym widowisku zremisowali 4-4 z Śląskiem Wrocław tracąc gola w 90. minucie, a następnie ograli ŁKS 3-1 i Lechię Gdańsk 2-1. W sumie zdobyli 10 punktów i strzelili aż 14 goli. W tym okresie więcej oczek zgromadziła tylko Wisła Płock (12), ale rozegrała jeden mecz więcej, bo miała zaległe spotkanie z Legią Warszawa, które wygrała 1-0.

Dobra postawa Zagłębia, to w dużej mierze zasługa dwóch słoweńskich skrzydłowych - Damjana Bohara i Saszy Żivca. Ten drugi w czterech ostatnich meczach zdobył trzy gole (w sumie ma ich pięć), a pierwszy był jeszcze lepszy bo aż cztery (też ma w sumie pięć trafień w tym sezonie). Do tego dokładali asysty - Żivec dwie i Bohar jedną.

Mimo tak doskonałej serii, Zagłębie w tabeli ekstraklasy zajmuje dopiero 10. miejsce, co jest konsekwencją słabego początku sezonu, kiedy w ośmiu pojedynkach zdobyli tylko pięć punktów. Prowadzi Pogoń, która ma punkt przewagi nad Cracovią, a mogła mieć ich więcej, ale nieoczekiwanie w ostatniej kolejce przegrała na własnym boisku z Rakowem Częstochowa 1-2.

"Pogoń będzie chciała nadrobić punkty, które straciła u siebie. Teraz mieli troszkę gorsze mecze domowe, ale na wyjazdach grają zdecydowanie lepiej. Widać, że trener Kosta Runjaić robi w Szczecinie bardzo dobrą robotę. Do tego należy dodać, że Pogoń posiada bardzo dobrych zawodników" - powiedział cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu Maciej Dąbrowski.

Dla środkowego obrońcy może to być wyjątkowy mecz, bo w przeszłości bronił barw zespołu ze Szczecina.

"Pogoń szanuję i lubię, ale wiadomo gram teraz dla Zagłębia i jak tylko wyjdę na boisko, to będę robić wszystko, żebyśmy wygrali. Pogoń to jest drużyna, która potrafi grać w piłkę i nie możemy się otworzyć, bo mają naprawdę dobre boki. Szybko się przesuwają, co wykorzystują przy grze z kontry" - skomentował piłkarz.

Początek meczu Zagłębie - Pogoń w piątek o godz. 18.00.

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy