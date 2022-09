Zagłębie Lubin zatrzyma swoją gwiazdę! Pytał o nią Lech Poznań

Sebastian Staszewski Zagłębie Lubin

To znakomita informacja dla kibiców Zagłębia Lubin. Według informacji Interii „Miedziowi” doszli do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu Łukasza Łakomego. Jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy Ekstraklasy ma podpisać umowę obowiązującą do czerwca 2024 roku. Jeszcze w sierpniu o 21-latka pytały Go Ahead Eagles i Lech Poznań.

Zdjęcie Łukasz Łakomy / Krzysztof Cichomski / Newspix