Zagłębie Lubin. Zagłębie rozpoczęło przygotowania

​Przygotowania do rundy wiosennej piłkarskiej ekstraklasy KGHM Zagłębie Lubin rozpoczęło od badań. Zespół słowackiego trenera Martina Ševeli przed wznowieniem rozgrywek ligowych rozegra cztery sparingi.

Tradycyjnie już Zagłębie przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęło od badań i najbliższe dni również będą nieco inne.

- Pierwsze zajęcia miały charakter ogólnorozwojowy, a jutro i w środę piłkarze przejdą testy wysiłkowe. W czwartek natomiast wszyscy zawodnicy oraz sztab szkoleniowy przejdą badania na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 - powiedział p.o. rzecznika prasowego klubu Marek Wachnik.

Już w sobotę natomiast lubinianie wyjadą na zgrupowanie do Turcji i będzie to jedyny obóz zimą. Od kilku lat ekipa z Dolnego Śląska ma swoją bazę w Belek w hotelu Suesi i tak będzie tym razem.

Podczas zgrupowania rozegra cztery sparingi, m.in. z Partizanem Belgrad i CSKA Sofia. Do Polski Zagłębie wróci 23 stycznia, a sześć dni później zmierzy się z Wisłą Płock na własnym stadionie w pierwszym wiosennym ligowym meczu.

Nie wszyscy zawodnicy przygotowania do wiosny będą mogli rozpocząć już w tym tygodniu i z pełnym obciążeniem. W grudniu operację łękotki przeszedł Chorwat Lorenco Simic i na jego powrót do treningów trener Sevela będzie musiał jeszcze poczekać kilka tygodni. Również w grudniu zabiegowi musiał się poddać Kacper Chodyna, ale w tym przypadku powrót do zajęć powinien nastąpić szybciej.

Po rundzie jesiennej Zagłębie w ligowej tabeli zajmuje szóste miejsce i do prowadzącej Legii Warszawa traci siedem punktów.