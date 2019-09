Zagłębie Lubin rozgromiło 5-0 Wisłę Płock w meczu 8. kolejki Ekstraklasy. "Miedziowi" wyraźnie odżyli po zwolnieniu trenera Bena van Daela i nie mieli litości dla płocczan. Kapitalny mecz zaliczył Alan Czerwiński. Prawy obrońca Zagłębia strzelił gola i zaliczył dwie asysty.

Tylko jedno zwycięstwo w siedmiu meczach - tak słaby bilans zdecydował o tym, że z funkcją trenera "Miedziowych" pożegnał się Ben van Dael. Dziś zastąpił go trener tymczasowy, Paweł Karmelita. Płocczanie także niedawno rozpoczęli przygodę z nowym szkoleniowcem, Radosławem Sobolewskim.

Spotkanie rozpoczęło się z blisko dziesięciominutowym opóźnieniem. Powodem była uszkodzona siatka w jednej z bramek.

Samo spotkanie bardzo szybko ułożyło się doskonale dla "Miedziowych". Sasza Żivec wykorzystał fakt, że rywale zostawili mu zbyt wiele miejsca przed polem karnym i znakomicie przymierzył lewą nogą. Piłka wylądowała w samym okienku bramki - 1-0!

Płocczanie chwilę później byli bliscy wyrównania. Groźny strzał głową oddał Ricardinho, a poprawić chciał Dominik Furman. Wydawało się, że przy strzale był faulowany w polu karnym przez Filipa Starzyńskiego, ale sędzia był innego zdania.

Zagłębie przycisnęło i po pół godzinie gry podwyższyło prowadzenie. Bramka na 2-0 padła po bardzo ładnej akcji. Zaczęło się od pięknego przerzutu Starzyńskiego do Damjana Bohara. Słoweński skrzydłowy zagrał do oskrzydlającego go Saszy Balicia. Lewy obrońca zacentrował, a nadbiegający Czerwiński efektownym strzałem z powietrza pokonał Thomasa Daehne!

Od tamtej pory gra Wisły "posypała" się kompletnie. Zagłębie kontrolowało boiskowe wydarzenia i powinno zdobyć trzecią bramkę, gdy Starzyński zabawił się w polu karnym, jednym zwodem kładąc na ziemi trzech rywali. Później uderzył z bliskiej odległości, lecz chybił o centymetry.

"Nafciarze" przed przerwą zagrozili bramce Konrada Forenca tylko raz, gdy po rzucie rożnym strzał oddał Grzegorz Kuświk. Trafił w słupek, a Zagłębie wyszło z kontratakiem. Ten - dość szczęśliwie - zakończył się trzecim golem dla lubinian. Po wielu "przebitkach" w polu karnym piłka dotarła do Bohara, a jemu zadanie ułatwił Daehne, przedwcześnie rzucając się na ziemię. Bohar huknął pod poprzeczkę i do przerwy było 3-0.

Na drugą połowę Wisła wyszła zrezygnowana i nie zbliżyła się nawet do odrobienia strat. "Miedziowi" kontrolowali spotkanie, trzymając rywala z dala od bramki. W rzeczywistości, można było odnieść wrażenie, że obie ekipy marzą o jak najszybszym zakończeniu meczu.

Mecz po przerwie nie był ładny dla oka. Piłkarze często faulowali się nawzajem, przez co sędzia w drugiej połowie pokazał aż pięć żółtych kartek.

Więcej emocji czysto piłkarskich zafundowała kibicom jedynie końcówka meczu. W doliczonym czasie gry Zagłębie dobiło rywala i to dwukrotnie! Dwa razy kapitalnie z prawej strony dośrodkował Czerwiński, do swojej bramki dorzucając dwie asysty. Z jego wrzutek skorzystali kolejno Bartosz Slisz i Damian Pakulski, zdobywając czwartą i piątą bramkę dla Zagłębia!

Dzięki wygranej "Miedziowi" przeskoczyli dzisiejszego rywala w tabeli i z dorobkiem ośmiu punktów zajmują 11. miejsce. Wisła Płock ma jedno "oczko" mniej.

Wojciech Górski



Zagłębie Lubin - Wisła Płock 5-0 (3-0)

Bramki: 1-0 Żivec (14.), 2-0 Czerwiński (29.), 3-0 Bohar (44.), 4-0 Slisz (90.), 5-0 Pakulski (90+3.).

