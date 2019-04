Zabrakło sytuacji, skutecznej gry w obronie i zmienników. W najważniejszym meczu sezonu na jaw wyszły wszystkie bolączki Wisły i po porażce z Zagłębie krakowianie skazali się na grę w grupie spadkowej. Krakowianie przegrali z Zagłębiem 1-3 w Lubinie.

Nie będzie meczów z Legią, Lechem, czy Cracovią, a zamiast tego piłkarze Maciej Stolarczyka zmierzą się z Zagłębiem Sosnowiec, Miedzią Legnica, czy Wisłą Płock. W decydującym meczu krakowianie byli zdecydowanie słabsi od Zagłębia i do końca sezonu będą walczyli o miejsca od 9. do 16.



W Lubinie Wisła nie wyglądała jednak jak drużyna, która gra o życie. "Biała Gwiazda" w żaden sposób nie przypominała zespołu, który pokonał Cracovię, czy rozbił Legię. Co więcej - w Lubinie to krakowianie wystąpili w roli drużyny, która pokornie przyjmuje warunki gry narzucone przez rywala.

W Lubinie to Zagłębie zaczęło, jakby musiało wygrać. Co prawda gospodarze rozpędzali się nieśmiało, ale cały czas prowadzili grę. Szybko operowali piłką, błyskawicznie przechodzili z obrony do ataku i długo na efekty nie musieli czekać.

W 16. minucie Bohar zagrał do Balicia, a ten zdecydował się na strzał, który stał się podaniem... do Tuszyńskiego i napastnik Zagłębia z bliska trafił do siatki. Wisła przegrywała, a kilka minut później straciła Lukasa Klemenza. Obrońca krakowian nabawił się kontuzji pleców, a że Maciej Stolarczyk nie miał na ławce już żadnego doświadczonego stopera, to na prawą defensywę postanowił wprowadzić Palczicza, a miejsce na środku zajął Burliga.

Obrona Wisły nie dość, że grała w eksperymentalnym składzie, to jeszcze była wystawiona na ciężkie próby. Kolejnej nie przeszła w 28. minucie - rzut rożny mieli... krakowianie, ale po raz kolejny źle go wykonali, co tylko napędziło rywali. Zagłębie wyprowadziło błyskawiczną kontrę - Tuszyński podał do Bohara, ten wypatrzył Jagiełłę, który z ostrego kąta uderzył na bramkę. Piłka trafiła jeszcze w Peszkę i to jemu raczej zostanie zaliczona bramka, ponieważ bez tego futbolówka raczej nie znalazłaby się w siatce.

Wisła na przerwę schodziła z dwubramkową stratą i niewiele wskazywało, że będzie w stanie je odrobić.

Nadzieję dał jednak Jakub Błaszczykowski. W 52. minucie Savićević sprytnie ograł Kopacza i idealnie wrzucił na głowę kapitana Wisły, który tym samym zdobył piątą bramkę w tej rundzie i dał sygnał, że jeszcze nie wszystko stracone.

Wisła próbowała ataku pozycyjnego, niezłe okazje mieli Kolar i Burliga, ale to było za mało, by doprowadzić do remisu. Szczególnie, że Zagłębie nieźle broniło i groźnie kontrowało. W 75. minucie Lis jeszcze obronił wiślaków przed stratą bramki, ale dwie minuty później był bez szans. Co prawda odbił uderzenie z bliska Pawłowskiego, ale wobec dobitki Tuszyńskiego był bez szans.

Zagłębie mogło podwyższyć prowadzenie, ale uderzenie Starzyńskiego Lis odbił na słupek.

Lubinianie sezon zasadniczy zakończyli na piątej pozycji, a Wisła na dziewiątej.

Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 3-1 (2-0)

Bramki: Tuszyński (15., 77.), Jagiełło (28.) - Błaszczykowski (52.).

Żółte kartki: Guldan - Klemenz, Burliga, Basha, Sadlok.

Zagłębie: Forenc - Kopacz , Dąbrowski, Guldan, Balić - Pawłowski (78. Czerwiński), Tosik, Jagiełło (50. Pakulski), Starzyński - Bohar - Tuszyński (90. Mucha).

Wisła: Lis - Burliga, Klemenz (21. Palczicz), Sadlok (82. Boguski), Pietrzak - Błaszczykowski, Savićević, Basha, Peszko (74. Brożek) - Kolar - Drzazga.

Widzów: 6189.





