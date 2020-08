Zagłębie Lubin wygrało 1-0 z Wartą Poznań po bramce Damjana Bohara w samej końcówce spotkania. "Miedziowi" są liderem tabeli z kompletem punktów, beniaminek wciąż czeka na pierwsze punkty i na pierwszego gola w Ekstraklasie.

Zagłębie po raz drugi mierzyło się z drużyną z Poznania (w 1. kolejce pokonało 2-1 Lecha) i po raz drugi błysnęło dopiero w końcówce. Na zwycięskiego gola lubinianie musieli czekać aż do 89. minuty. Wówczas to z prawego skrzydła znakomicie dośrodkował Kacper Chodyna, a Damjan Bohar głową skierował piłkę do bramki.

Dla słoweńskiego skrzydłowego początek sezonu jest bardzo udany - ma już na koncie bramkę i dwie asysty.



Do momentu zdobycia bramki "Miedziowi" przeważali, ale nie tworzyli sobie wielu dogodnych sytuacji bramkowych. Gdy już do nich dochodziło, to w bramce doskonale spisywał się Adrian Lis - jak przy strzale z rzutu wolnego Filipa Starzyńskiego i dobitce Dominika Jończego.



Wcześniej poprzeczkę obił Sasza Żivec, który po doskonałym podaniu Starzyńskiego znalazł w polu karnym rywala nieco miejsca i czasu.



Tym samym Zagłębie objęło prowadzenie w tabeli, wygrywając oba dotychczasowe spotkania. A Warta? Poznański klub jest na przeciwnym biegunie, po raz drugi przegrywając mecz rezultatem 0-1. Beniaminek wciąż czeka choćby na premierowe trafienie.



Gra Warty nie powalała na kolana, choć poznaniacy zaprezentowali się ambitnie, walcząc od pierwszej do ostatniej minuty. Przy odrobinie szczęścia mogli pokusić się o dobry rezultat, lecz de facto nie stworzyli sobie żadnej stuprocentowej sytuacji do zdobycia bramki.



Drużyna Piotra Tworka dopóki miała siły potrafiła dotrzymywać kroku rywalom. Gdy jej pressing stracił na intensywności, Zagłębie przejęło kontrolę nad meczem, co wykorzystało w samej końcówce.



Wojciech Górski





2. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-08-28 18:00 | Stadion: Dialog Arena | Arbiter: Sulikowski 1 0 Zagłębie Lubin Warta Poznań Hładun Wójcicki Jończy Guldan Balić Żivec Poręba Starzyński Baszkirow Bohar Mraz Lis Kiełb Kuzdra Kieliba Ławniczak Rybicki Kupczak Trałka Janicki Jakóbowski Kuzimski SKŁADY Zagłębie Lubin Warta Poznań Dominik Hładun Adrian Lis 55′ 55′ 65′ 65′ Jakub Wójcicki Jakub Kiełb 81′ 81′ Dominik Jończy Jakub Kuzdra Ľubomír Guldan Bartosz Kieliba Sasza Balić Aleks Ławniczak Sasza Żivec Mariusz Rybicki Łukasz Poręba 90′ 90′ Mateusz Kupczak 77′ 77′ Filip Starzyński Łukasz Trałka Jewgienij Baszkirow 56′ 56′ Robert Janicki 90′ 90′ Damjan Bohar Michał Jakóbowski 60′ 60′ Samuel Mraz 72′ 72′ Mateusz Kuzimski REZERWOWI Konrad Forenc Daniel Bielica Lorenco Simić Jan Grzesik Soren Reese Konrad Handzlik 77′ 77′ 90′ 90′ Jakub Żubrowski Mateusz Spychała 65′ 65′ Kacper Chodyna Kajetan Szmyt Jakub Sypek 90′ 90′ Adrian Laskowski Mateusz Bartolewski 56′ 56′ Mateusz Czyżycki Rok Sirk 72′ 72′ Gracjan Jaroch 60′ 60′ Patryk Szysz Filip Małek

Zagłębie Lubin Warta Poznań 1 0 DO PRZERWY 0-0 D. Bohar 90'