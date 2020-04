W obozie Zagłębia Lubin spokojnie nie śpią tylko piłkarze. Toczą tajne negocjacje z kierownictwem klubu na temat redukcji wynagrodzeń. Pracownicy administracyjni korzystają z kurateli KGHM.

Podopieczni Martina Szeveli trenują indywidualnie w domach. Całym procesem steruje specjalny program komputerowy, który każdy z zawodników musiał zainstalować na swoim laptopie. Pobrali sprzęt z klubowej siłowni oraz testery, które na bieżąco monitorują reakcję organizmu na wysiłek.

- Aby ćwiczenia nie wydały się zbyt monotonne, co jakiś czas organizujemy grupowe zajęcia on-line - mówi w rozmowie z Interią rzecznik prasowy klubu, Marek Wachnik. - W czasie rzeczywistym wysiłki piłkarzy nadzoruje wówczas trener przygotowania fizycznego. To takie rozwiązanie na wzór europejski.

Wszyscy stacjonują w Lubinie. Codziennie sporządzany jest raport z wykonanej pracy, który wieczorem trafia do członków sztabu szkoleniowego.

Siła rozsądku

Zanim gracze Zagłębia udali się na przymusową izolację, odbyli dwugodzinną pogadanka z klubowym lekarzem. Usłyszeli klarowne wskazówki postępowania - co wolno, co jest zabronione, co świadczy o rozsądku, a co o jego braku. Realizacja nabytej wiedzy to już wyłącznie kwestia odpowiedzialności dorosłych ludzi.

Siedziba klubu nie została zamknięta, ale aż 75 proc. pracowników administracyjnych wykonuje swoje obowiązki zdalnie. Do pracy codziennie przychodzą prezes Artur Jankowski, główna kadrowa oraz rzecznik prasowy.

Padło zapewnienie

- Nie ukrywam, że w porównaniu z innymi klubami nasza sytuacja finansowa jest w tych trudnych czasach stabilna - informuje nas Wachnik. - Właścicielem klubu jest KGHM, czyli spółka skarbu państwa. Mamy ogromne wsparcie ze strony kombinatu. Nie ma presji, by za wszelką cenę szukać oszczędności. Padło zapewnienie, że w czasie walki z pandemią nikt na lodzie zostawiony nie zostanie, czyli nie starci pracy. Nie będzie również renegocjacji wynagrodzeń.

Mowa jednak wyłącznie o tych pracownikach, którzy nie biegają po murawie. Obniżka uposażeń piłkarzy jest przesądzona. Cały czas trwają w tej sprawie rozmowy. Klub skłania się do cięć na poziomie 50 proc. dotychczasowych apanaży. Jeśli tylko uda się osiągnąć porozumienie, jego efekt bezzwłocznie zostanie podany do publicznej wiadomości.

Dziewczyny się spisały

Zagłębie nie zapomina o tych, którzy w dobie sanitarnej zagłady potrzebują pomocy. Tysiąc uszytych w klubie maseczek ochronnych rozdano kierowcom autobusów wożących górników do pracy oraz seniorom.

- Dziewczyny z działu marketingu przyniosły z domu maszynę do szycia, zakupiliśmy odpowiedni materiał i praca ruszyła bardzo sprawnie - relacjonuje Wachnik.

Starsi mieszkańcy Lubina mogą również liczyć na zrobienie i dostarczenie zakupów do domu. Kilkaset butelek wody mineralnej zostało natomiast przekazanych miejscowym szpitalom. Dodatkowo rozklejono tam plakaty instruktażowe celu zahamowania tempa rozprzestrzeniania się koronawirusa.

UKi

Zdjęcie Piłkarze Zagłębia Lubin jesienią napsuli sporo krwi nie tylko słabszym do siebie / Paweł Andrachiewicz / Newspix