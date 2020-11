Po emocjonującym meczu piłkarze Zagłębia Lubin zremisowali ze Stalą 2-2. Spotkanie było debiutem Leszka Ojrzyńskiego w roli trenera ekipy z Mielca i może być on zadowolony z występu swoich podopiecznych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Świerczewski dla Interii: Nie zwalniać Brzęczka! wideo TV Interia

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Zagłębie Lubin - Stal Mielec



Reklama

Pierwsze minuty debiutu Leszka Ojrzyńskiego w roli trenera Stali Mielec wyglądały całkiem obiecująco. Goście bardzo szybko zdobyli optyczną przewagę w starciu z Zagłębiem Lubin i na początku udawało im się utrzymywać na połowie rywali. Nie przełożyło się to jednak na bramki, co brutalnie wykorzystali gospodarze w swojej niemal pierwszej groźniejszej akcji.



W 17. minucie spotkania Łukasz Poręba zagrał bardzo dobrą piłkę z głębi boiska do świetnie wychodzącego Kacpra Chodyny. Młodzieżowiec wpadł w pole karne i mocnym uderzeniem z ostrego kąta pokonał Rafała Strączka. Gospodarze atakowali coraz odważniej i po chwili mogli ponownie trafić do siatki. Tym razem bramkarz Stali stanął na wysokości zadania, choć... futbolówkę odbił dopiero po zagraniu Mateusza Matrasa, który wcześniej próbował interweniować.



Nie osłabiło to jednak zapału piłkarzy Zagłębia i wrócili oni do zmasowanych ataków. Po serii rzutów rożnych gracze Stali nie zdołali wybić piłki i ta padła łupem Adama Ratajczyka, który momentalnie prostopadle dograł ją do Lubomira Guldana. Defensor ekipy z Lubina zagrał futbolówkę w pole karne, a nabiegający na nią Sasza Balić głową dopełnił formalności.



Kiedy wydawało się, że sytuacja Stali jest fatalna, goście postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i groźniej zaatakowali. Mateusz Mak popędził w pole karne, a jego próbę przerwał Ratajczyk. Zrobił to jednak na tyle nieudolnie, że futbolówka trafiła do Macieja Domańskiego, który opanował ją i momentalnie huknął. Pędząca piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do bramki.



Zawodnicy trenera Ojrzyńskiego bardzo dobrze rozpoczęli także drugą część gry. Wprowadzony w przerwie na boisko Petteri Forsell oddał mocne uderzenie z rzutu wolnego i w efektowny sposób doprowadził do wyrównania. Dobrą szansę na zdobycie gola miał również Kamil Kościelny, lecz futbolówka po jego uderzeniu głową nie znalazła się w siatce.



Gospodarze mogli odpowiedzieć błyskawicznie. Patryk Szysz otrzymał doskonałe prostopadłe podanie i minął bramkarza, lecz piłka po strzale zawodnika Zagłębia trafiła jedynie w boczną siatką. Stal zareagowała na próbę gracza Zagłębia w końcówce meczu i oddała kolejny groźny strzał. Paweł Tomczyk huknął futbolówkę z powietrza, a dobrą interwencją popisał się Dominik Hładun.



Ekstraklasa - wyniki, strzelcy, tabela



PA



10. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-11-21 17:30 | Stadion: Dialog Arena Zagłębie Lubin Stal Mielec 2 2 DO PRZERWY 2-1 K. Chodyna 17' S. Balić 34' M. Domański 38' P. Forsell 50'

2 2 Zagłębie Lubin Stal Mielec Hładun Chodyna Simić Guldan Balić Szysz Poręba Starzyński Żubrowski Ratajczyk Mraz Strączek Kościelny Żyro Brankov Flis Mak Matras Prokić Tomasiewicz Domański Zjawiński SKŁADY Zagłębie Lubin Stal Mielec Dominik Hładun Rafał Strączek 17′ 17′ Kacper Chodyna Kamil Kościelny 55′ 55′ Lorenco Simić 47′ 47′ Mateusz Żyro Ľubomír Guldan 81′ 81′ Bozhidar Brankov Chorbadzhiyski 34′ 34′ Sasza Balić Marcin Flis Patryk Szysz 12′ 12′ 67′ 67′ Mateusz Mak Łukasz Poręba Mateusz Matras Filip Starzyński 46′ 46′ Andreja Prokić 66′ 66′ Jakub Żubrowski Grzegorz Tomasiewicz 65′ 65′ Adam Ratajczyk 38′ 38′ Maciej Domański 81′ 81′ Samuel Mraz 46′ 46′ Łukasz Zjawiński REZERWOWI Konrad Forenc Michał Gliwa Jakub Wójcicki Łukasz Seweryn Dominik Jończy 81′ 81′ Martin Sus Soren Reese Wojciech Błyszko Mateusz Bartolewski Damian Pawłowski 66′ 66′ Jewgienij Baszkirow 46′ 46′ 50′ 50′ Petteri Forsell 65′ 65′ Jakub Bednarczyk 46′ 46′ Paweł Tomczyk 81′ 81′ Rok Sirk Robert Dadok Dejan Dražić 67′ 67′ 90′ 90′ Jakub Wróbel