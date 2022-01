Na koniec rozgrywek ligowych w 2021 r. Zagłębie Lubin zajęło 14. miejsce w Ekstraklasie. Nad miejscem spadkowym ma jedynie cztery punkty przewagi. To znacznie poniżej oczekiwań. Stąd nie była zaskoczeniem decyzja o zmianie trenera - Dariusza Żurawia zastąpił Piotr Stokowiec.

Dla 49-letniego szkoleniowca to nie pierwszyzna w Lubinie. Stokowiec przejął już "Miedziowych" w 2014 r. w znacznie gorszej sytuacji niż dzisiaj. Wówczas nie udało się uratować drużyny przed spadkiem, ale Zagłębie zaraz wróciło do Ekstraklasy i w pierwszym sezonie w najwyższej klasie rozgrywek, stanęło na najniższym stopniu podium, w nagrodę zagrało w europejskich pucharach.

Zagłębie Lubin. Ustalono skład sztabu trenerskiego

Podobna sytuacja miała miejsce w kolejnym miejscu zatrudnienia Piotra Stokowca. W 2018 r. trener na finiszu sezonu przejął poważnie zagrożoną spadkiem Lechię Gdańsk. Scenariusz powtórzył się w innej wersji - gdańszczanie uratowali się przed degradacją, a w następnym sezonie zanotowali najlepszy sezon w historii - zdobyli Puchar Polski i trzecie miejsce w lidze.

Piotr Stokowiec wielokrotnie powtarzał, że te sukcesy były w dużej mierze zasługą sztabu trenerskiego, który udało mu się skompletować. To trener bramkarzy Jarosław Bako, specjalista od przygotowania fizycznego Mariusz Szymkiewicz, psycholog Paweł Habrat, a zwłaszcza asystent Łukasz Smolarow. Krótką chwilę "wolności" od ligowej karuzeli trenerzy Stokowiec i Smolarow spędzili jako eksperci telewizyjni, kształcąc się i promując "Suplement Narodowego Modelu Gry. Przygotowanie Psychologiczne". Na początku grudnia 2021 r. Łukasz Smolarow na twitterze ogłosił, że drogi jego i Stokowca rozchodzą się. Szkoleniowiec napisał: "Po 350 wspólnych meczach przyszedł czas na nowe wyzwania i rozpoczęcie poszukiwań samodzielnej pracy trenerskiej. Wielkie podziękowania dla Piotra Stokowca za ten czas".

Taki stan rzeczy nie potrwał długo. 2 stycznia 2022 r. Łukasz Smolarow na swoim profilu ogłosił, iż: "Po rozmowach z Piotrem Burlikowskim i Piotrem Stokowcem podjąłem decyzję o podpisaniu krótkiej, 6-miesięcznej umowy z Zagłębiem Lubin. Moje plany się nie zmieniają, jedynie przesuwają w czasie". Jak ogłosił lubiński klub w oficjalnym komunikacie zespół trenerów Stokowca, Smolarowa, Szymkiewicza i Bako uzupełnią już wcześniej związani z Zagłębiem asystenci, Paweł Karmelita i Marcin Kardela.

To dobra wiadomość dla kibiców Zagłębia Lubin, którzy mogą być spokojni o losy swojej drużyny. Zespół trenera Piotra Stokowica już nieraz wyciągał ligowe kluby z kłopotów, teraz zrobi to ponownie. Przy okazji podano również plan przygotowań w tym zgrupowania "Miedziowych", na które zawodnicy udadzą się do tureckiej Lary w dniach 13-27 stycznia.

3 stycznia - pierwszy trening

4 stycznia - badania wydolnościowe, testy szybkościowe

12 stycznia - sparing lub gra wewnętrzna

13-27 stycznia - zgrupowanie w Turcji (Lara)

16 stycznia - sparing z FC Voluntari (Rumunia)

19 stycznia - sparing (rywal do potwierdzenia)

23 stycznia - sparing z PFK Ołeksandrija (Ukraina)

26 stycznia - sparing z FK Metalac (Gornji Milanovac) (Serbia)

26 stycznia - drugi sparing (rywal do potwierdzenia)