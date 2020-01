Zagłębie Lubin. Piłkarze wznowili treningi

Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin wznowili treningi po przerwie zimowej. W trakcie przygotowań do rundy wiosennej zespół słowackiego trenera Martina Szeveli rozegra cztery sparingi.

Piłkarze Zagłębia przez najbliższe dwa dni będą przechodzili badania, których wyniki doprecyzują plan przygotowań do wiosennej rundy. Do 17 stycznia podopieczni trenera Seveli będą trenowali na własnych obiektach, a później wylecą na zgrupowanie do Turcji. W Belek lubinianie mają w planach cztery sparingi w tym m.in. z Dynamem Moskwa.

Do Polski Zagłębie wróci 31 stycznia i będzie już trenować w Lubinie do rozpoczęcia wiosennej rundy. Pierwszy mecz o punkty rozegra na wyjeździe z mistrzem Polski Piastem Gliwice.

W klubie z Dolnego Śląska nie ma już dyrektora sportowego Michała Żewłakowa, który co prawda miał umowę ważną do czerwca, ale za porozumieniem stron została ona rozwiązana już w styczniu. Nie ma też Macieja Dąbrowskiego oraz Bośniaka Asmira Suljica, którzy grali jesienią niewiele i dostali zgodę na zmianę barw. Pierwszy odszedł do ŁKS Łódź a drugi szuka klubu.

Możliwe, że nie będą to jedyne zimowe straty Zagłębia. W zespole jest grupa zawodników, którym w czerwcu wygasają umowy i już teraz mogą podpisać kontrakt z nowym zespołem, co może oznaczać, że będą chcieli jeszcze w tym oknie transferowym odejść. W grupie tej są m.in. Alan Czerwiński i Filip Starzyński, którymi zainteresowanie z innych klubów jest największe.

Plan sparingów Zagłębia:

20 stycznia Zagłębie - Dynamo Moskwa (Belek, Turcja)

23 stycznia Zagłębie - Universitatea Craiova (Belek, Turcja)

27 stycznia Zagłębie - MFK Karvina (Belek, Turcja)

30 stycznia Zagłębie - Beroe Stara Zagora (Belek, Turcja)