Alan Czerwiński, Bartosz Kopacz, Jakub Tosik, Dominik Jończy i Dejan Drazić przedłużyli umowy z Zagłębiem Lubin, dzięki którym będą występować w tym klubie do zakończenia obecnego sezonu. Stosowne aneksy podpisali również trenerzy - Martin Szevela i Ivan Vrabec.

Pierwotnie Czerwiński, Kopacz, Tosik i Jończy byli związani kontraktami do 30 czerwca 2020 roku, natomiast Dejan Drazić był wypożyczony, również do 30 czerwca, ze słowackiego Slovanu Bratysława.

"Miedziowi" są niemal pewni utrzymania w Ekstraklasie. Zagłębie ma aż 11 punktów przewagi nad strefą spadkową, a do zakończenia sezonu pozostały do rozegrania cztery mecze.



W 34. kolejce lubinianie zmierzą się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Spotkanie odbędzie się w sobotę 4 lipca o godz. 15.00.

