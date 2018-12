Od 1 stycznia Łukasz Moneta wróci do Legii Warszawa. Skrzydłowy był wypożyczony do końca roku do Zagłębia Lubin. "Miedziowi" nie zdecydowali się skorzystać z opcji wykupu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia Warszawa - Piast Gliwice 2-0. Ricardo Sa Pinto ma dość tych pytań. Wideo TV Interia

Kariera 24-letniego skrzydłowego od dłuższego czasu nie rozwija się tak, jak powinna. Ostatni raz podstawowym zawodnikiem swojego klubu był jeszcze w Ruchu Chorzów, gdy ten w sezonie 2016/17 przegrywał mecz za meczem i ostatecznie spadł z Ekstraklasy.

Reklama

Latem 2017 roku Moneta wrócił do Legii, w której grał w juniorskich drużynach. Tam jednak nie dostawał żadnych szans na grę i zimą uratować miało go roczne wypożyczenie do Zagłębia Lubin. Ostatecznie w pierwszej drużynie "Miedziowych" zagrał zaledwie 11 razy, a w trwającym sezonie na boiskach Ekstraklasy spędził łącznie sześć minut.

Więcej okazji do gry Moneta dostawał w trzecioligowych rezerwach, gdzie rozegrał 18 spotkań i strzelił dziewięć goli.

Po zakończeniu wypożyczenia skrzydłowy wróci do Legii, ale jest niemal pewne, że nie dostanie szansy od trenera Ricardo Sa Pinto, dlatego najprawdopodobniej zostanie sprzedany lub ponownie wypożyczony jeszcze zimą. W przeciwnym razie ponownie czeka go zesłanie do rezerw.

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

WG