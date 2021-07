Zagłębie Lubin. Miedź Legnica w sparingu. Dwa trafienia

W zespole z Lubina w wyjściowej jedenastce znaleźli się pozyskani Japończyk Koki Hinokio oraz Hiszpan Ian Soler.

Dla Zagłębia był to trzeci sparing w okresie przygotowawczym do nowego sezonu. Wcześniej zespół z Dolnego Śląska przegrał z Pogonią Szczecin 0-3 i z Lechem Poznań 1-3. W piątek lubinianie wyjadą na tygodniowe zgrupowanie do Opalenicy, gdzie zmierzą się jeszcze z Sigmą Ołomuniec i Wartą Poznań.

Dla pierwszoligowej Miedzi był to natomiast pierwszy sprawdzian. Legniczan przed startem sezonu czekają jeszcze mecze m.in. z Lechem Poznań i Chrobrym Głogów.

Reklama

marw/ krys/