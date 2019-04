KGHM Zagłębie Lubin to najlepiej punktująca drużyna wiosną w Ekstraklasie. Zespół z Dolnego Śląska nie tylko szturmem wdarł się do górnej ósemki, ale ma szanse na europejskie puchary. W klubie zachowują jednak spokój.

Nie Lechia Gdańsk, Legia Warszawa, czy Jagiellonia Białystok, ale Zagłębie Lubin jest do tej pory najlepszą drużyną rundy wiosennej w Ekstraklasie. Drużyna prowadzona przez holenderskiego trenera Ben van Daela po zimowej przerwie przegrała tylko jeden mecz ze Śląskiem Wrocław (0-2), a poza tym odniosła siedem zwycięstw i dwa razy zremisowała. W tabeli uwzględniającej tylko wiosenne pojedynki lubinianie są na pierwszym miejscu z 23 punktami.

Prezes klubu Mateusz Dróżdż przyznał, że nie jest aż tak bardzo zaskoczony dobrymi wynikami zespołu, bo widział jak ogromną pracę wykonał sztab szkoleniowy i zawodnicy.

"Oczywiście - nie spodziewałem się, że będziemy najlepiej punktującą drużyną na wiosnę, ale odpowiednie podejście do obowiązków, radość z treningów i gry w piłkę musiała zaprocentować. Nikt nam jako klubowi, a także zawodnikom i sztabowi tego nie dał za darmo. Wszyscy na to bardzo solidnie zapracowali" - dodał.

Po rozstaniu się jesienią z trenerem Mariuszem Lewandowskim włodarze klubu powierzyli prowadzenie drużyny Holendrowi, który latem przyjechał do Lubina, aby pracować w Akademii Piłkarskiej Zagłębia. Van Dael miał być początkowo rozwiązaniem tymczasowym, ale władzom klubu spodobało się jego podejście do zespołu i dali pracować dalej.

Dzisiaj Dróżdż przyznaje, że dobra postawa zespołu to wynik m.in. bardzo efektywnej pracy holenderskiego trenera.

"Przede wszystkim zoptymalizowanie treningów przez Bena van Daela i jego sztab, a także indywidualne podejście. Każdy z zawodników wie, jak ma poruszać się po boisku i czego od niego oczekuje trener. Mamy zawodników o wysokich umiejętnościach, trenerowi van Daelowi udało się to wszystko poukładać i w mojej opinii to jest główna przyczyna lepszych wyników, zaraz po bardzo ciężkiej pracy, jaką sztab szkoleniowy i zawodnicy wkładają w treningi i mecze" - dopowiedział.

Aktualnie Zagłębie zajmuje piąte miejsce w tabeli, ale ma zaledwie punkt straty do czwartej Cracovii i sześć do trzeciego Piasta Gliwice. Trzecie miejsce daje prawo gry w europejskich pucharach, ale również czwarta pozycja może je dać, jeżeli w finale Pucharu Polski Lechia pokona Jagiellonię. W klubie z Lubina na razie zachowują zimną głowę i ze spokojem podchodzą do układu w tabeli.

"Walczymy o zwycięstwo w każdym meczu. Chcemy z chłodną głową podchodzić do tabeli. Jeśli to przyniesie puchary... Będziemy bardzo zadowoleni. Ale mamy swoją pracę do wykonania, nie wychodzimy za daleko w przyszłość i wiemy, że właśnie takie podejście przyniosło nam w ostatnim czasie wiele radości. Nie ma sensu tego zmieniać" - skomentował prezes Zagłębia.

Dobrą postawą Zagłębie zwróciło uwagę na swoich piłkarzy i już pojawiają się plotki transferowe. Tyczą one m.in. Bartłomieja Pawłowskiego, który jest motorem napędowym ataków lubinian. Skrzydłowy nie tylko podaje, ale też sam strzela i w tym sezonie ma na koncie już osiem goli.

Prezes Zagłębia przyznał, że nie obawa się, iż dobre wyniki spowodują odejście którego z zawodników.

"Jako klub jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Wiadomo, że naszym celem zawsze będzie utrzymanie jak najwyższej jakości w zespole, ale profil naszego klubu też wskazuje na to, by promować graczy i sprzedawać ich ze sporym zyskiem. Trzeba to odpowiednio zbilansować i to jest moje zadanie. Z optymizmem patrzę w przyszłość, bo wiem, że jesteśmy dobrze przygotowani do letniego okna transferowego" - zapewnił Dróżdż.

Pierwszy mecz w rundzie wiosennej rozegra na własnym stadionie z Pogonią Szczecin 20 kwietnia (godz. 18).

Autor: Mariusz Wiśniewski



Zdjęcie Czy piłkarze Zagłębia podtrzymają świetną passę? / Maciej Kulczyński / PAP