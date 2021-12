- Proces zakupu Stadionu Górniczego dobiegł końca. Od dzisiaj Zagłębie Lubin S.A. jest prawowitym właścicielem stadionu. Serce Zagłębia wróciło do domu. Jest to dla nas bardzo ważna inwestycja, dzięki której rozwój Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie będzie kontynuowany. Jest to kolejny etap budowania tożsamości naszego klubu - mówi prezes zarządu Zagłębia Lubin S.A. Michał Kielan.

Na obiekcie mają powstać dwa boiska piłkarskie, które wykorzysta Akademia Zagłębia. To pozwoli na lepsze wykorzystanie terenu.

Zagłębie Lubin ma stadion od 50 lat

Stadion Górniczy w Lubinie powstał w 1972 roku. Dwa lata później padł tu rekord frekwencji, gdy mecz Zagłębia Lubin z Górnikiem Zabrze w Pucharze Polski oglądało 20 tysięcy osób. Obecny obiekt po z 2010 roku obiekt mieści 16 tysięcy ludzi. Na niedawnym meczu z Lechem Poznań większość obecnych stanowili kibice... Kolejorza.



