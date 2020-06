Zagłębie Lubin podejmuje Koronę Kielce w meczu 33. kolejki Ekstraklasy. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg spotkania z Interią!

Zagłębie na pięć kolejek przed końcem sezonu miało osiem punktów przewagi nad strefą spadkową. Wydaje się, że "Miedziowi" nie mają powodów do obaw.



Z kolei Korona jeszcze nie jest pogodzona ze spadkiem, ale ten z każdym meczem jest coraz bardziej realny. Drużyna Macieja Bartoszka jest przedostatnia w tabeli i do bezpiecznej pozycji traci osiem punktów.



Ekstraklasa: terminarz grupy spadkowej



