Bramkarz KGHM Zagłębia Lubin Konrad Forenc przyznał, że nie może się doczekać, kiedy będzie można już trenować na trawiastych boiskach. - Czekamy na zielone światło, aby móc wyjść na świeże powietrze - zaznaczył.

Piłkarze Zagłębia od momentu zawieszenia rozgrywek ekstraklasy trenują indywidualnie. Plan ćwiczeń przewiduje sześć dni pracy i jeden na regenerację. Do tego sztab trenerski zadbał o aspekt teoretyczny i na podstawie meczów Champions League zawodnicy mają analizować indywidualnie piłkarzy na swoich pozycjach.

Forenc przyznał, że tęskni już za normalnymi treningami na świeżym powietrzu i zielonej murawie.



"Każdy sobie radzi na tyle, na ile pozwalają mu warunki domowe. Jak ktoś ma dom z ogrodem albo taras, to jest w nieco lepszej sytuacji. Tak naprawdę czekamy jednak wszyscy na zielone światło, aby wyjść na boisko. Nawet niech to będą zajęcia w parach czy po trzech, ale już na świeżym powietrzu" - dodał.



W pierwszych dniach kwarantanny piłkarze Zagłębia korzystali pojedynczo z siłowni na stadionie albo wychodzili pobiegać do lasów, których wokół Lubina nie brakuje. Po zaostrzeniu obostrzeń sytuacja się zmieniła.



"Wyjście do lasu pobiegać mogło się skończyć mandatem i dlatego pozostała praca tylko w domu. Ja praktycznie od kilku tygodni kontaktuję się z innymi tylko przez telefon albo internet. Urodził mi się właśnie syn i muszę jeszcze bardziej uważać. Zdrowie rodziny jest dla mnie najważniejsze" - dopowiedział bramkarz Zagłębia.



Sam klub aktywnie włączył się do walki z koronawirusem i zaczął produkcję maseczek ochronnych w barwach Zagłębia, które są rozdawane mieszkańcom Lubina za darmo.



Zagłębie po 26 kolejkach Ekstraklasy zajmuje w tabeli 11. miejsce. Nad strefą spadkową lubinianie mają siedem punktów przewagi, a do miejsca ósmego tracą cztery.



Na razie rozgrywki są oficjalnie zawieszone do 26 kwietnia. W czwartek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zostaną wznowione najwcześniej za miesiąc, a mecze będą się odbywać bez publiczności. Dodał, że czeka na propozycję ze strony PZPN i spółki Ekstraklasa, jak mógłby wyglądać powrót do gry



Autor: Mariusz Wiśniewski

Zdjęcie Konrad Forenc / Zbigniew Czyż / INTERIA.PL