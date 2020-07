Dejan Drażić nabawił się kontuzji i w tym sezonie nie wróci już na boisko - poinformowało Zagłębie Lubin. Wciąż nie wiadomo, czy Serb zagra jeszcze w barwach "Miedziowych".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia. To koniec. Zespół wyprowadza się z Łazienkowskiej. Wideo TV Interia

24-latek trafił do Lubina zimą ze Slovana Bratysława w ramach półrocznego wypożyczenia. Początkowo Zagłębie zapewniło sobie usługi Drażicia do 30 czerwca, lecz w ostatnich dniach umowa między klubami została przedłużona do zakończenia sezonu PKO Ekstraklasy .



Na nic się to jednak zdało. Skrzydłowy nie będzie mógł pomóc "Miedziowym" w ostatnich kolejkach tej kampanii, a wszystkiemu winna jest kontuzja.



"Po dzisiejszych badaniach okazało się, iż uraz serbskiego pomocnika jest na tyle poważny, że wyklucza go do końca rozgrywek. Dejan wrócił do Bratysławy, gdzie będzie przechodził leczenie. Zagłębie Lubin S.A. prowadzi rozmowy z zespołem zawodnika - Slovanem Bratysława pod kątem nowego sezonu" - czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez Zagłębie w sobotnie przedpołudnie.

Reklama

Drażić doznał kontuzji w ostatnim meczu ligowym z Koroną Kielce. W Ekstraklasie rozegrał 10 spotkań, zdobywając dwie bramki i notując jedną asystę.



TB



Ekstraklasa - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy