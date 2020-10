Zagłębie Lubin. Klub wzmacnia się przed Górnikiem

Dejan Drażić został wypożyczony do końca sezonu do KGHM Zagłębia ze Slovana Bratysława. To jego powrót do Lubina, bo już wiosną występował w ekipie trenera Martina Seveli. Serbski skrzydłowy dołączył do zespołu tuż przed sobotnim meczem z Górnikiem Zabrze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia. Czesław Michniewicz: To będzie mecz drużyn o podobnym potencjale. Wideo INTERIA.TV

Drażić jest zawodnikiem Slovana, a wcześniej bronił barw m.in. Partizana Belgrad, Celty Vigo i Realu Valladolid. W lutym trafił do Zagłębia i z meczu na mecz prezentował się coraz lepiej, ale w końcówce sezonu wypadł z gry z powodu kontuzji. Teraz Serb, który może grać na skrzydle, ale także jako ofensywny środkowy pomocnik, ponownie będzie grał w ekipie z Lubina. Jest szansa, że znajdzie się już w kadrze meczowej na sobotni pojedynek z prowadzącym w tabeli Górnikiem Zabrze, który w tym sezonie jeszcze nie przegrał.

Reklama

Zagłębie do spotkania z liderem powinno przystąpić w doskonałych nastrojach, bo w ostatniej kolejce pokonało na wyjeździe Jagiellonię Białystok (1-0). Trzy zdobyte punkty sprawiły, że lubinianie wskoczyli na trzecie miejsce w tabeli.

Rosyjski pomocnik Zagłębia Jewgienij Baszkirow w rozmowie z przedstawicielami biura prasowego Zagłębia przyznał, że Górnik to wymagający przeciwnik.

"Górnik zajmuje obecnie pierwsze miejsce w tabeli. Oglądałem kilka jego spotkań i na pewno jest to ciekawa drużyna, ale my również jesteśmy silnym zespołem. Mamy okazję dać naszym kibicom wiele pozytywnych emocji z powodu naszej gry oraz zwycięstwa" - dopowiedział.

W poprzednim sezonie obie ekipy mierzyły się z sobą aż trzy razy - raz wygrał Górnik, a dwa razy lepsze okazało się Zagłębie. Jeżeli lubinianom uda się powtórzyć wynik z lipca, kiedy zwyciężyli 2-0, a Raków Częstochowa straci punkty, wskoczą na pierwsze miejsce w tabeli. Baszkirow przyznał, że to bardzo ważne, ale najważniejsze jest miejsce na koniec sezonu.

"Jeżeli będziemy odpowiednio zorganizowani, to mamy duże szanse na wygraną. Górnik również jest dobrze zorganizowanym zespołem, ale trener zawsze zwraca naszą uwagę na to, w czym my możemy być groźni dla rywali" - dodał Rosjanin.

Na mecz z Górnikiem decyzją wojewody dolnośląskiego został zamknięty sektor, gdzie zasiadają najzagorzalsi kibice Zagłębia. To pokłosie odpalenia przez fanów środków pirotechnicznych i rzucania na murawę serpentyn podczas ostatniego spotkania z Cracovią, co spowodowało przerwę w grze.

Początek meczu Zagłębie - Górnik w sobotę o godz. 20.

marw/ pp/