Nowy bramkarzem Zagłębia Lubin został 19-letni Kamil Bielikow, podał klub na stronie internetowej. Zawodnik podpisał trzyletnią umowę.

Bielikow urodził się w Radomiu i swoją piłkarską karierę rozpoczął w miejscowym Radomiaku. W wieku 14 lat został zauważony przez skautów Legii Warszawa, którzy zdecydowali się sprowadzić go do zespołu juniorów stołecznego klubu. Mierzący 194 cm wzrostu golkiper grał w Warszawie przez dwa lata, po czym wrócił do swojej macierzystej drużyny.

W zeszłym sezonie Bielikow trafił do Włoch, gdzie bronił barw zespołu Ascoli Calcio. Bilans gier 19-letniego bramkarza to trzy występy w drużynie występującej w Primaverze, w których Kamil raz zachował czyste konto.

"Miedziowi" pozyskali też z FC Sankt Pauli Hamburg Jakuba Bednarczyka. 21-latek został wypożyczony do końca sezonu. W umowie została zawarta klauzula wykupu, którą Zagłębie może aktywować w trakcie pobytu młodego zawodnika w Lubinie.



Bednarczyk swoją przygodę z piłką rozpoczynał w SV Bergisch Gladbach 09 Jugend. W 2011 roku przeniósł się do juniorów Bayeru Leverkusen, a na początku sezonu 2018/2019 został włączony do kadry pierwszego zespołu. Jakub w dorosłej drużynie "Aptekarzy" rozegrał jedno spotkanie w rozgrywkach Ligi Europy przeciwko AEK Larnaka.

W styczniu 2019 roku, Bednarczyk podpisał 2,5 letni kontrakt z FC Sankt Pauli, występującym w 2. Bundeslidze. Tam młody zawodnik wystąpił w dwóch meczach, jednym na zapleczu Bundesligi, a drugim w rozgrywkach Pucharu Niemiec. Ponadto Jakub w rezerwach klubu z Hamburga rozegrał 23 spotkania, w których zdobył trzy gole i zaliczył dwie asysty.

Bednarczyk jest również reprezentantem młodzieżowych reprezentacji Polski. Najwięcej, bo aż trzynastokrotnie zagrał dla kadry U-20. Na swoim koncie zanotował też cztery występy na młodzieżowych mistrzostwach świata, które były rozgrywane w Polsce. Jest uniwersalnym piłkarzem, mogącym grać zarówno na prawej strony obrony i pomocy, jak nawet w ataku.