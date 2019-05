Jakub Maresz w przyszłym sezonie nie będzie grał w Zagłębiu Lubin. Klub zdecydował, że nie przedłuży umowy z czeskim napastnikiem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia - Zagłębie 2-2. Trener Ben van Dael po meczu. Wideo TV Interia

32-letni Maresz spędził w Lubinie półtora roku. W tym czasie wystąpił w 40 meczach Ekstraklasy, w których strzelił sześć goli. W zakończonym w niedzielę sezonie trafił do siatki tylko dwukrotnie, w większości spotkań pojawiał się na boisku po wejściu z ławki rezerwowych. Jego umowa z klubem wygasła wraz z końcem tego sezonu.



O miejsce w ataku Zagłębia z Patrykiem Tuszyńskim w przyszłym sezonie będzie walczył Olaf Nowak, który wrócił do klubu po wypożyczeniu z Zagłębia Sosnowiec. Oprócz Maresza, po sezonie z Lubinem żegnają się również Filip Jagiełło, którego kupiła Genoa CFC, oraz Kamil Piątkowski, który przenosi się do Rakowa Częstochowa.





Reklama

Zagłębie w przyszłym sezonie nadal będzie prowadził Ben van Dael. We wtorek klub przedłużył z nim umowę do końca czerwca przyszłego roku.



Grupa mistrzowska Ekstraklasy: wyniki, tabela, strzelcy