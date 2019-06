Zagłębie Lubin nie przedłuży wygasającej umowy Daniela Dziwniela. Obrońca po trzech latach opuszcza klub.

26-letni piłkarz w ostatnim sezonie rozegrał 15 spotkań w Ekstraklasie, ale wiosną pojawił się na murawie tylko trzy razy. Szefowie Zagłębia uznali, że to za mało, by zaproponować mu przedłużenie wygasającej 30 czerwca umowy.



- Od pewnego czasu Daniel nie mógł liczyć na regularną grę w pierwszym składzie. Doszliśmy do wniosku, że zakończenie współpracy jest najlepszym rozwiązaniem i leży w interesie obu stron - tłumaczy na oficjalnej stronie internetowej Zagłębia Michał Żewłakow, dyrektor sportowy klubu.



Dziwniel występował w Zagłębiu przez trzy lata. W tym czasie zanotował 41 występów w Ekstraklasie. Obrońca urodził się we Frankfurcie nad Menem, karierę rozpoczął w Niemczech. Do Polski trafił w 2013 r., gdy został piłkarzem Ruchu Chorzów. Przed podpisaniem kontraktu z Zagłębiem występował w szwajcarskim Sankt Gallen.



Po zakończeniu sezonu zespół z Lubina opuścili również Filip Jagiełło, Piotr Leciejewski, Jakub Maresz, Kamil Piątkowski i Władisław Sirotow.



